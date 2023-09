Recluso e perplexo: como está Bruno de Luca após acidente de Kayky Brito?

Como está Bruno de Luca após acidente de Kayky Brito? Ele deve ser ouvido pela polícia nesta quarta, 6

O ator Bruno de Luca está "perplexo" e "recluso" desde o acidente com o amigo Kayky Brito. Ele estava no mesmo quiosque quando o amigo tentou atravessar a avenida e foi atingido por um veículo.

As informações são do jornal 'O Globo', que ouviu o ator Dudu Azevedo, outro amigo. "Não sei quem são as outras pessoas que estavam lá com o Bruno. Assim como nós, ele ficou perplexo com tudo o que aconteceu. Não nos falamos por esses dias. Ele está recluso", declarou ele.

Ainda de acordo com o jornal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deve ouvir nesta quarta-feira, 6, o apresentador. O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), também planeja ouvir os funcionários do quiosque onde o grupo estava naquela noite e os demais amigos que estavam na companhia do galã.

Na noite de domingo, 3, o programa Fantástico, da Globo, exibiu novas imagens do momento do acidente e revelou qual foi a reação de Bruno de Luca ao ver o amigo ser atropelado. Nas novas imagens, ele apareceu em choque com o atropelamento e levou as mãos à cabeça na hora.

Bruno de Luca prestou solidariedade

Antes das novas imagens serem reveladas, Bruno De Luca falou sobre o acidente com Kayky Brito por meio das redes sociais. Nos stories, ele compartilhou uma breve mensagem para contar que ficou abalado com o que presenciou e pediu orações para o seu amigo. “Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível”, afirmou.

Ator vai permanecer sedado pelas próximas 48h

No boletim médico mais recente, a equipe médica informou que o ator seguirá sedado pelas próximas 48 horas e está em recuperação da cirurgia que realizou na segunda-feira, 4. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanecerá sedado, em ventilação mecânica nas próximas 48h, ainda em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados ontem”, informaram.