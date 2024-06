Recém-casados, Gabriel Leone homenageia Carla Salle em Dia dos Namorados

'Minha namorida', postou Gabriel Leone nesta quarta-feira, 12; o casal de atores oficializou o casamento no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro

Gabriel Leone compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 12, uma foto ao lado de sua esposa, Carla Salle em comemoração ao Dia dos Namorados. O ator chamou a jovem de “minha namorida” na declaração feita em seu Instagram.

A atriz também se declarou em seu stories no Instagram e escreveu: “Meu namorado, que é meu marido, que é meu melhor amigo, que é minha alma gêmea”, em um clique diretamente da festa de casamento do casal.

O casal recebeu uma chuva de elogios nos comentários do post do ator: “Casal mais lindo que tem”, declarou uma, “Ela é linda e vocês combinam…”, escreveu uma outra seguidora, “Desejo toda felicidade do mundo para vocês”, disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Leone (@leonegabriel)

Vale lembrar que o casal está recém casado. O casal de atores oficializou a união no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Após oito anos juntos, eles escolheram uma cerimônia intimista para selar o momento.

Através da Vogue, Gabriel e Carla compartilharam detalhes da cerimônia, que ocorreu pela manhã no campo e foi seguida de um almoço apenas para familiares e amigos mais próximos. Em conversa com a revista, Carla aproveitou para refletir sobre a decisão de manter a cerimónia longe dos holofotes: “Além da celebração do nosso amor, tem também um sentimento de gratidão muito grande por aquelas pessoas que nos colocaram no mundo, nos conduziram a sermos quem somos hoje”, celebrou a artista.

Saiba quanto custou terno de Gabriel Leone em casamento

O smoking escolhido por Gabriel Leone está disponível para compra no site oficial da grife internacional. Confeccionado na Itália, o terno claro possui bolsos e custa US$ 2.995, o equivalente a pouco mais de R$ 15 mil.

Para o restante do look, o artista vestiu uma calça preta e um sapato também da grife. No site, os modelos de calças sociais giram em torno de US$ 1.295, o que equivale a cerca de R$ 6.610, e os sapatos custam em média US$ 1.395, aproximadamente R$ 7.100 na cotação atual.