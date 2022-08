Raul Gazolla relembra festa de aniversário de Marcelo Serrado ao lado de Daniella Perez

O ator Raul Gazolla resgatou uma foto antiga de uma festa de aniversário que compareceu com Daniella Perez

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 20h37

Neste último sábado, 27, Raul Gazolla compartilhou em seu Instagram uma foto antiga ao lado de sua esposa Daniella Perez, assassinada em 1992.

A foto foi tirada na festa de aniversário do ator Marcelo Serrado. Além do casal e do então aniversariante, Antônio Grassi, Ângelo Antônio, Betty Gofman, Letícia Sabatella e Otávio Muller apareceriam na foto.

“Fala galera! Achei essa foto do aniversário do Marcelo Serrado que fui com a Dani. Época noa e amigos queridos”, escreveu Raul na legenda da postagem.

Os seguidores do ator adoraram a foto e a lembrança de Daniella. “Todos lindos! Dani pra sempre em nossos corações”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Que turma. Dani pra sempre !”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raul Gazolla (@rgazolla)

Mudança no visual!

No mês passado, Raul surpreendeu os fãs ao compartilhar nas redes sociais o resultado de uma harmonização facial que realizou.

Os fãs do ator elogiaram o procedimento estético realizado! “Amei Raul! Ficou super natural e com marcas de expressões suavizadas! Ficou perfeito”, comentou um seguidor. Outra fã escreveu: “Amei... não ficou artificial”.