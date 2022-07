Raul Gazolla, ex galã da Globo, realiza harmonização facial

Aos 66 anos, o ator e viúvo de Daniella Perez, Raul Gazolla repaginou seu rosto ao realizar uma harmonização facial

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 20h09

Nesta segunda-feira, 25, o ator Raul Gazolla (66) surpreender ao mudar o visual e realizar uma harmonização facial.

O resultado do procedimento foi divulgado pela clínica estética que recebeu o viúvo de Daniella Perez. “Alguns anos a menos para esse eterno galã”, escreveu a clínica na legenda.

No post, o ex galã da Rede Globo aparecia antes e depois do procedimento e a mudança em sua face é notável.

Os fãs de Raul elogiaram o procedimento estético realizado! “Amei Raul! Ficou super natural e com marcas de expressões suavizadas! Ficou perfeito”, comentou um seguidor. Outra fã escreveu: “Amei... não ficou artificial”.

Em 2017, o ator deu uma entrevista para o site Gshow em que admitiu ser vaidoso. “Sou vaidoso e descobri isso mais tarde. Às vezes eu esqueço, mas uso creme antienvelhecimento. E acho bonitos meus cabelos grisalhos, totalmente natural. Me sinto ótimo”, comentou na época.

A história de Daniella Perez

Raul é um dos muitos entrevistados na série Pacto Brutal, que retrata o assassinato de Daniella Perez, filha da escritora Gloria Perez e esposa do ator.

Durante a série documental disponível no streaming HBO Max, o ator relembrou o momento em que descobriu que o assassino de Daniella era o então ator Guilherme de Pádua.

Guilherme de Pádua, hoje pastor de igreja, foi as suas redes sociais acusar a série de ser “totalmente parcial”. A mãe da vítima, Gloria Perez, rebateu as acusações do assassino e ex ator.