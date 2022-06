Rafael Cardoso aparece só de toalha em vídeo feito pela esposa, Mari Bridi

Mari Bridi agita as redes sociais ao flagrar o marido, Rafael Cardoso, de toalha após o banho

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 13h19

O ator Rafael Cardoso (36) mostrou o seu lado divertido ao aparecer um vídeo de sua esposa, a influenciadora digital Mari Bridi (37). Ele apareceu totalmente sem roupas e apenas com uma toalha branca na frente do corpo ao entrar em uma brincadeira das redes sociais.

A esposa dele fez a nova trend com a música do DJ Alok (30), chamada de Deep Down, e brincou sobre o marido derrubar a toalha após o banho. Nas imagens, ele apareceu se divertindo ao ser flagrado no momento intimista.

“Entramos na brincadeira do Alok porque a gente é desses”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Rafael e Mari são pais de duas crianças: Aurora (7) e Valentim (4). Ele está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder, trama das 7 da Globo.

Imagem de Rafael Cardoso de toalha em brincadeira: