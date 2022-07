Rafa Kalimann surge com criança que recebeu seu nome em trabalho voluntário na África

Influenciadora digital Rafa Kalimann está em missão humanitária na África e posou com criança que recebeu seu nome como homenagem

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 11h20

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) emocionou os seguidores ao compartilhar um momento especial durante missão humanitária na África.

A apresentadora está em Moçambique para mais um ano de trabalho voluntário, dando assistências para crianças e adultos do local.

Neste domingo, 10, a artista comoveu a web ao compartilhar registro em que aparece coladinha com uma criança. Rafa contou que a pequena, que nasceu após a última vez que esteve na comunidade e recebeu seu nome como forma de homenagem.

"A Rafa ganhou o nome da Tia Rafa e não consegui segurar minha emoção. Não é só pelo nome, mas por ver nisso o resultado da sementinha que estamos plantando nesses anos", começou escrevendo em seu feed no Instagram.

"A Rafa nasceu depois da última vez que vim e assim como ela a comunidade de Lamego está desenvolvendo forte e com um olhar pra esperança, o que nos alimenta também. Vê-la me deu mais ânimo e disposição pra continuar persistindo nesse trabalho. Esse o lugar que mais mexe comigo", disse ainda.

Rafa Kalimann deixa marcos Mion chocado ao revelar medo inusitado

Rafa Kalimann surpreendeu o público e o apresentador Marcos Mion (43) ao contar sobre uma fobia que tem. Durante participação no quadro Toque de Caixa, no programa Caldeirão com Mion, exibido neste sábado, 09, a modelo revelou que tem medo de música eletrônica. "Rafa, você sabe que aqui no programa, quando você vai colocar as mãos na caixa, você tem que usar um fone com música alta", brincou o comandante. "É só não ter música eletrônica", rebateu ela. "Como uma pessoa desenvolve medo de música eletrônica?", questionou Mion. "Eu não sei o que rolou. Eu faço terapia para tentar entender [o motivo desse sentimento]", disse ela. "Se estou em um restaurante, e está tocando eletrônica no fundo, eu falo: 'Oi, tudo bem? A gente pode trocar? Toca um sertanejo, um pagode", explicou ainda.

Durante sua participação, Rafa também falou sobre a estreia como atriz na nova série do Globoplay, Rensga Hits!

Confira o clique de Rafa Kalimann com sua xará: