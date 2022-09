Rafa Kalimann fica irritada com post sobre affair com Bruninho: ''De novo isso?''

Namorada de José Loreto, influenciadora Rafa Kalimann rebate publicação do Comitê Olímpico sobre romance com o jogador de vôlei Bruninho

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 10h40

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 22, para rebater uma publicação do Comitê Olímpico no Twitter.

A apresentadora se revoltou com o post feito pelo perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil na noite desta quarta-feira, 21. Namorada do ator José Loreto (38), o intérprete do peão Tadeu na novela das nove Pantanal, a apresentadora não gostou da publicação que relembrava sobre seu romance com o jogador de vôlei Bruninho (36).

"Ainda pensando nisso", dizia o texto do Comitê, que repostou uma matéria com o título "Quem é Bruninho vôlei, novo affair de Rafa Kalimann".

A famosa fez questão de responder ao tweet, destacando ainda que incentivava as críticas. "De novo isso? Vale voltar em um assunto esquecido, de uma matéria que não foi nem escrita por mim, pra eu receber mais hate? Pra quê?", escreveu ela.

"Tentarem diminuir novamente uma mulher nos comentários? Nos tempos de hoje? Likes? Não deveriam, então, questionar o homem que a escreveu?", disparou ainda.

Vale lembrar que Rafa ficou com Bruninho em uma festa em São Paulo, em junho. Em agosto, ela assumiu o namoro com Loreto no show de 80 anos de Caetano Veloso. Recentemente, José Loreto revelou que ele foi quem tomou iniciativa no namoro.

Rafa Kalimann rebate post sobre affair com Bruninho:

De novo isso? vale voltar um assunto esquecido, de uma matéria que não foi nem escrita por mim pra eu receber mais hate? pra que? tentarem diminuir novamente uma mulher nos comentários? nos tempos de hoje? Likes? Não deveriam então questionar o homem que a escreveu?



Questões… — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) September 22, 2022

Rafa Kalimann faz festa e reúne elenco de 'Pantanal' em sua casa

A novela Pantanal está chegando ao fim e o elenco se reuniu em festa promovida pela influenciadora Rafa Kalimann em sua mansão no Rio de Janeiro! A namorada de José Loreto abriu sua casa na capital carioca para receber os atores do folhetim das nove e compartilhou detalhes da reunião especial e intimista. Nas imagens postadas pela anfitriã, aparecem Loreto, Alanis Guillen (24), Guito (38), Paula Barbosa (36), Silvero Pereira (40) e Camila Morgado (48). A festa intimista teve até show de voz e violão com Silvero e Guito. "Só vibe boa", declarou Rafa. Ao posar com o amado, Kalimann brincou: "Beiça e vinhos".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!