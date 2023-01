Rafa Kalimann e José Loreto fazem posts reflexivos após fim do namoro

Nas redes sociais, Rafa Kalimann e José Loreto compartilham mensagens com os fãs após confirmação de término do relacionamento

O relacionamento da influenciadora digital Rafa Kalimann (29) e do ator José Loreto (38) chegou ao fim.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do site UOL, a relação dos globais terminou há pouco tempo. A assessoria de imprensa da ex-BBB confirmou a separação ao colunista, que ainda informou que a decisão de terminar partiu dela, que quer focar em sua vida profissional.

Na manhã desta segunda-feira, 16, Rafa surgiu nos stories animada com o início da semana e compartilhou uma mensagem com os fãs. "Traga memória para o que te dá esperança. Renove seus pensamentos, porque tal como pensamos, assim seremos e mesmo nos dias difíceis, a gente sabe que Ele está sempre conosco. A minha melhor versão é em Deus, e a sua?", perguntou.

Já Loreto, que está na nova novela das sete Vai na Fé, que começa nesta segunda-feira, apareceu com a filha, Bella, do relacionamento antigo com Débora Nascimento. Momentos depois, ele treinou em academia e depois foi curtir o calor no Rio de Janeiro na praia. O famoso postou registro ouvindo a canção Fé Que Vai Dar Certo, de MC Lemos, e ainda escreveu em outra postagem: "Deus tem a chave de todas as portas e Ele sabe exatamente quando você vai passar por cada uma… Vai na fé, José."

Vale lembrar que Rafa e Loreto assumiram o namoro em agosto de 2022, em show de Caetano Veloso (80), após terem sido vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Os dois engataram romance após participarem juntos do programa Domingão com Huck, da Globo. Inclusive, os dois chegaram a contracenar em uma gravação da novela Vai na Fé.

Confira as publicações de Rafa Kalimann e José Loreto após término:

Rafa Kalimann diz que a mãe ficou apavorada com previsão de sensitiva

A influenciadora digital Rafa Kalimann desabafou nas redes sociais após a sua mãe ficar abalada por causa da previsão de uma sensitiva. Ela contou que sua mãe viu um vídeo prevendo a morte de Rafa e ficou apavorada. Tanto que Rafa decidiu gravar um vídeo nos stories para pedir mais responsabilidade com o que falam na internet.

"Minha mãe me mandou uma mensagem aqui, gente. Cara. Temos que ter mais responsabilidade. Minha mãe sente tudo. O que eu não sinto, ela sente, e ela é mãe. Ela viu alguma sensitiva, alguém postar nas redes um vídeo falando que previu a minha desencarnação. Oh gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter mais responsabilidade", disse ela.

