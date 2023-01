Rafa Kalimann diz que a mãe ficou apavorada com previsão de sensitiva

Rafa Kalimann desabafa após a mãe ficar abalada com previsão assustadora sobre a vida da filha: 'Ela está apavorada por causa disso'

A influenciadora digital Rafa Kalimann desabafou nas redes sociais após a sua mãe ficar abalada por causa da previsão de uma sensitiva nas redes sociais. Ela contou que sua mãe viu um vídeo prevendo a morte de Rafa e ficou apavorada. Tanto que Rafa decidiu gravar um vídeo nos stories para pedir mais responsabilidade com o que falam na internet.

"Minha mãe me mandou uma mensagem aqui, gente. Cara. Temos que ter mais responsabilidade. Minha mãe sente tudo. O que eu não sinto, ela sente, e ela é mãe. Ela viu alguma sensitiva, alguém postar nas redes um vídeo falando que previu a minha desencarnação. Oh gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter mais responsabilidade", disse ela.

Logo depois, ela continuou o seu desabafo: "Uma mãe ouvindo isso, de algo relacionado a filha dela. Minha mãe está em outro estado, ela está apavorada por causa disso. É uma mãe. Por mais que ela não creia nisso, ela está sendo mãe. Ela está vendo nos últimos dias tanta mentira saindo, e ela está me pedindo pra desmentir, mas estou curtindo minhas únicas férias".

Rafa Kalimann reflete sobre o ano de 2022

Nesta semana, Rafa Kalimann compartilhou um texto nas redes sociais para refletir sobre o que viveu no último ano. “Notei, revisitando esse ano, que fui mais potente do que imaginei que pudesse ser, principalmente nas vezes que me senti vulnerável – efeito imediato de ter coragem pra encarar meus medos. E como os encarei. Evolui com absoluto sucesso. Fui quem vim pra ser. Me reconheci no desconhecido. Meu ano me desafiou, fez eu me sentir mais viva, entusiasmada, mais brava e impaciente do que nunca. Fui feroz, errei pra ser certeira, reconheci ainda mais meus defeitos, me calei pra situações que eu queria gritar e intuitivamente vi não ser pra agora, não pra ser esse ano, talvez logo ali. E precisei intuir, pra isso me fechei, me ferrei, arrepiei, confirmei”, contou ela.

Para finalizar, a artista afirmou: “A mulher que encerra esse ano dispensa essa receita. Ela prefere oscilar, mas continuar batendo”.