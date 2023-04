Rafa Kalimann é flagrada aos beijos com empresário em aeroporto

Após receber declaração do ex em seu aniversário, influencer Rafa Kalimann troca beijos com empresário em aeroporto do Rio

Após seu aniversário, a influenciadora Rafa Kalimann (30) foi vista na companhia de seu novo affair na manhã desta segunda-feira, 03!

A apresentadora e ex-BBB trocou beijos com o empresário Antônio Bernardo Palhares, dono de uma empresa de serviços químicos, ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont no centro do Rio de Janeiro.

Os dois viajaram para Amazônia e foram clicados pelo perfil de uma colombiana, parte do grupo deles. Discreto, com apenas 2 mil seguidores no Instagram, o novo affair de Rafa é primo de Arthur Ferraz, marido da modelo Mariana Weickert.

Rafa ainda atendeu fãs e tirou fotos no local com admiradores. Vale lembrar que não é a primeira vez que a famosa e Antônio são vistos juntos. Os dois já tinham sido fotografados em outra ocasião, na orla de praia do Rio, no dia 12 de março.

Kalimann completou mais um ano de vida no último domingo, 02, e ganhou uma homenagem especial de sua equipe na web. "Oi! Aqui é a equipe da Rafa e queremos contar um lado dela que nem todos conhecem - espero que ela nos perdoe. Achamos que hoje todos merecem conhecer mais um pouco do quão especial ela é e o motivo pelo qual ela conquistou TANTAS COISAS!. A Rafa é única! Conviver com ela é sentir isso constantemente. Decidimos entre nós que DISCIPLINA, FOCO e CORAGEM são as palavras que definem a Rafa. Ela se entrega 100% em cada projeto, em cada sonho e por isso os conquistou, passa várias madrugadas planejando e criando para fazer tudo acontecer com excelência.

Quando algo sai errado, ela chora (por incrível que pareça, e muito) depois acorda, levanta a cabeça e conversa com Deus. No final tá super pra cima e colocando a gente também. Rafa é cheia de fé, confia em cada palavra do Senhor, sabe que tudo se cumprirá, a intimidade dela com Deus é admirável de se ver", iniciaram o longo texto.

"Alegre, divertida (adora um rolê e se reunir com os amigos e a família é o seu momento preferido, ela não abre mão sempre que dá), se entrega de corpo e alma em tudo que faz, tem uma garra e determinação inacreditáveis e mesom diante das batalhas ela sempre se ergue mais forte do que antes.

Ela sempre fala “Desistir não é uma opção”, e a gente sabe que é por isso que ela tem chegado tão longe. A maioria de nós somos família, porque pra ela a gente tem que prosperar juntos. Nem sempre são flores, às vezes os espinhos vêm e a gente segura junto. Mal humor matinal está sempre presente (é tanto que chega a ser engraçado), e ela é impaciente por ser imediatista (hahahah). Tudo pra ontem, tudo rápido e perfeito. Passou da hora já não serve mais, perde a graça. Como uma boa ariana, muda de ideia do nada, pega pra fazer absolutamente tudo pra ser prática e nenhum de nós conseguimos acompanhar 1 semana da rotina dela sem revezamento, porque ela é incansável. Ela tem nosso coração. Nos coloca pra cima e faz o que pode pra trabalharmos felizes, estimula pra gente seguir nossos sonhos e faz a gente acreditar que tudo é possível. Coloca a gente pra sorrir até quando o sorriso dela custa a aparecer. Rafa toda sua equipe tem orgulho da mulher que você é e de trabalhar com você. Que venha muitos outros anos de sucesso, de bençãos e de puro amor. Te amamos. Marcella, Renato, Giovanna, Greg, Higor, Elton, Flávio, Flávia, Kelly e todos que fazem essa história acontecer com você. Obrigada por tudo sempre", declararam.

Fotos: Adão/Ag News

José Loreto manda recado para a ex-namorada, Rafa Kalimann

O ator José Loreto surpreendeu os fãs ao mandar uma mensagem no dia do aniversário da ex-namorada, a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann, no domingo, 2. A morena completou 30 anos de vida e ele deixou a data passar em branco.

Mesmo separados, Loreto fez questão de parabenizar Rafa. Nos Stories do Instagram, ele mostrou uma dela tomando um café e fez seus desejos de alegria. “Parabéns trintona que seu sorriso se alastre por onde você for luz na caminhada hoje e sempre. Felicidades”, disse ele.

Vale lembrar que José Loreto e Rafa Kalimann ficaram frente a frente após a separação durante uma gravação do programa Domingão com Huck, da Globo. No palco, o ator falou de sua surpresa com o reencontro deles. “Desconcertante ver a Rafa aqui", declarou.

