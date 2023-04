Rafa Kalimann é flagrada com novo affair em viagem para Amazônia

Ex-BBB Rafa Kalimann fez fila andar ao ser flagrada com empresário durante pôr do sol

A ex-BBB Rafa Kalimann realmente seguiu em frente de seu relacionamento com José Loreto e foi flagrada em clima de romance com o empresário Antonio Palhares.

Os dois viajaram para Amazônia e foram clicados pelo perfil de uma colombiana, parte do grupo deles. Discreto, com apenas 2 mil seguidores no Instagram, o novo affair de Rafa é primo de Arthur Ferraz, marido da modelo Mariana Weickert.

Durante um pôr do sol, os dois se abraçaram e beijaram no fundo dos stories da amiga deles. O casal, porém, não é novidade. Eles já haviam sido flagrados aos beijos em um quiosque no Rio de Janeiro duas semanas atrás.

Participando da 'Dança dos Famosos', Rafa teve de ser julgada pelo ex-namorado recente, o ator José Loreto. Ele chegou a se declarar para ela no programa e ela afirmou ter ficado desconfortável após a exibição da edição.

"Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeto, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável", disse.

Veja: