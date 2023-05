Quem são as filhas de Palmirinha? Apresentadora deixou três herdeiras

Grande ícone da TV, a apresentadora Palmirinha morreu neste domingo, 7, aos 91 anos

A morte da apresentadora Palmirinha comoveu o Brasil neste domingo, 7, e deixou os fãs saudosos com a história da vovó mais querida do país. Nesta segunda-feira, 8, o corpo da cozinheira foi velado e suas três filhas estiveram presentes no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, no momento que também teve abertura para o público.

Palmirinha teve três filhas: Tânia, Nancy e Sandra. Ao contrário da mãe, as três herdeiras viviam discretamente, longe dos holofotes. As mulheres são filhas do casamento da apresentadora com o ex-marido, Mário, com quem ela já relatou ter vivido um relacionamento abusivo e violento.

"Ele era machista... Mário nunca tocou nas minhas filhas, mas eu apanhava muito, ele tinha muitas mulheres. Era um mau elemento. E me deixou por outra", contou a cozinheira em entrevista à revista Quem, no ano de 2012. "Tinha medo de que minhas filhas não fizessem um casamento bom por ter uma mãe separada. A mulher separada não tinha boa fama."

A apresentadora também já revelou que as três herdeiras foram responsáveis por seu sucesso na cozinha, já que passou a trabalhar como cozinheira para conseguir criar as filhas. Além disso, ela também contou que sentia muita falta delas quando começou a morar sozinha.

"Eu me sentia muito sozinha, sentia falta das minhas filhas. Sentava no sofá e não tinha vontade de comer de tanta saudade", afirmou, em entrevista à revista Veja, em agosto de 2017. Além das três filhas, a apresentadora também deixou seis netos e seis bisnetos. Palmirinha morreu após um agravamento em seus problemas renais crônicos.

Em entrevista ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga, as três filhas da apresentadora falaram sobre os últimos dias de Palmirinha, e alegaram que a cozinheira apenas sorria ao ver o programa da amiga, que lamentou sua morte através das redes sociais.