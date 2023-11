Quem era o amante de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho? Mistério intriga fãs

Quem era o amante de Lucas Souza? Após cantora expor conversas com "homens", assunto ganhou repercussão

Um mistério está rondando as redes sociais nas últimas horas: afinal, quem era o "amante" de Lucas Souza que foi exposto por Jojo Todynho em um desabafo publicado em suas redes sociais?

Nesta terça-feira, 21, a cantora disse que pegou conversas do então marido com um "homem". Ela fez a revelação após o ex-militar ser acusado de usar o relacionamento com a cantora para conseguir fama, confissão que o próprio teria feito para colegas em A Fazenda.

"Parem de ficar me perturbando, meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", declarou ela.

Fãs tentam descobrir quem era o "amante"

Após a exposição, seguidores estão em busca de nomes que explicariam o fim do casamento da artista. Um colunista chegou a afirmar que o romance teria acontecido com o ex-BBB Gil do Vigor, que prontamente se explicou e negou qualquer envolvimento.

"Eu cheio de coisas para estudar e o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia. Muita oração e muito jejum viu? E depois uns processos para quem inventa mentiras ou da a entender! É isso. Bom dia que tenho mais o que fazer!", avisou o ex-BBB.

Fãs do peão também lembraram que ele mantinha amizade com vários famosos e era visto em festas com jogadores de futebol, cantores e DJs, algumas sem a presença da então esposa.

Vale lembrar que Lucas Souza e Jojo Todynho foram casados entre janeiro e novembro de 2022. Quando anunciou o fim da relação, o ex-militar fez um desabafo. "Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento. Dessa vez, ela que terminou. Não estávamos nos acertando mais. Depois que voltamos, foi um inferno", disse na época.