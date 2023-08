Quem é Themba Gorimbo? Lutador ganhou apartamento de The Rock; entenda

Astro do cinema, The Rock ficou comovido com a história do lutador e resolveu ajudá-lo

Dwayne Johnson (51), astro de Hollywood também conhecido como The Rock, realizou o sonho do lutador de UFC Themba Gorimbo (32) e presenteou o atleta com um apartamento. O artista ficou sensibilizado com a história e compartilhou todo o processo em seu canal do YouTube.

Gorimbo é natural de Zimbábue, na África, e estava morando na academia em que fazia seus treinos de UFC por falta de recursos. Recentemente, ele revelou em seu Twitter que tinha apenas US$ 7, cerca de R$ 34, em sua conta bancária e a situação sensibilizou The Rock .

O atleta compete na categoria de peso meio-médio, segundo informações da ESPN. Seu apelido é "The Answer", que quer dizer "A Resposta" em português. Sua última luta foi contra o atleta Takashi Sato, em que ele saiu vitorioso.

Leia também:Dwayne Johnson, o The Rock, abre o jogo sobre luta contra depressão

Hoje, Gorimbo acumula mais de 190 mil seguidores em seu perfil do Instagram, em que já compartilhou mais de 1.500 publicações. Em uma das fotos mais recentes, ele aparece ao lado do astro e afirma na legenda: "Este foi o melhor dia da minha vida".

Conhecido por filmes como Adão Negro e Jumanji, o ator tinha exatamente a mesma quantia em dinheiro quando foi cortado da Liga Canadense de Futebol em 1995. Ele decidiu viajar até Miami, nos EUA, e visitou o atleta na academia em que ele treinava e vivia.

The Rock o convidou para ir encontrar com um amigo em um apartamento, que na verdade seria o presente. Então, ao chegar lá, o atleta percebeu fotos suas emolduradas pela casa e entendeu que o local, na verdade, era dele.

"Fiquei tão emocionado com a sua história. Quando descobri que você estava dormindo no sofá da academia... Agora não tem mais sofá para dormir. Esta é a sua casa. Bem-vindo à casa!", disse The Rock no registro compartilhado nesta quinta-feira, 3.

"Agora, você pode trazer seus filhos aqui, cara, sua família. Esse lugar é seu. Você não precisa pensar em nada. A única coisa que você precisa pensar é a sua família, trazendo eles aqui, trazendo eles com você, treinando , e se tornar um campeão", completou o astro.

CONFIRA FOTOS DE THEMBA GORIMBO, ATLETA QUE GANHOU APARTAMENTO DE THE ROCK: