Dwayne Johnson dá apartamento para lutador do UFC que morava em academia

Ator Dwayne The Rock Johnson ajuda lutador do Zimbábue que dormia em sofá de academia após ficar comovido com história

Boas ações! O ator e ex-lutador de WWE Dwayne The Rock Johnson usou toda sua influência para realizar o sonho de um lutador de UFC. Themba Gorimbo, do Zimbábue, estava vivendo na academia que treinava por falta de recursos e o famoso decidiu dar um apartamento para o atleta, após ficar comovido com a história.

Recentemente, o lutador compartilhou em suas redes sociais uma captura de tela de sua conta bancária, mostrando que tinha apenas U$ 7, algo em torno de R$ 34. A revelação feita por Themba fez com que The Rock ficasse comovido, que contou ter a mesma quantia em sua conta quando foi cortado da Liga Canadense de Futebol, em 1995.

O intérprete do Adão Negro, da DC, então, voou para Miami, nos Estados Unidos, onde Gorimbo treina. Após uma conversa na academia, o astro falou que os dois iriam se encontrar com um amigo do ator em seu apartamento. Quando chegaram, o lutador começou a perceber algumas fotos de sua própria família emolduradas, e foi então que a ficha caiu de que a casa, na verdade, era dele.

“Fiquei tão emocionado com a sua história. Quando descobri que você estava dormindo no sofá da academia... Agora não tem mais sofá para dormir. Esta é a sua casa. Bem-vindo à casa!”, disse o ator, em um vídeo no qual registrou o momento entre os dois, que compartilhou em seu canal no YouTube.

“Agora, você pode trazer seus filhos aqui, cara, sua família. Esse lugar é seu. Você não precisa pensar em nada. A única coisa que você precisa pensar é a sua família, trazendo eles aqui, trazendo eles com você, treinando , e se tornar um campeão”, completou The Rock.

Muito emocionado, Themba começou a chorar e agradeceu. “Muito obrigado, cara. Eu me tornarei um campeão, confie em mim. Confie em mim, você pode apertar minha mão, eu me tornarei seu campeão. Obrigado. Muito obrigado”, prometeu o lutador.

Themba Gorimbo é um lutador peso médio, com uma história para lá de difícil. Órfão aos 13 anos de idade, foi aliciado por contrabandistas de diamantes aos 16. Após fugir do Zimbábue para a África do Sul, viu sua vida mudar quando entrou para o UFC. Para treinar nos Estados Unidos, precisou largar a família e passar por todo tipo de problema. No UFC, perdeu para AJ Fletcher em fevereiro, logo em sua estreia, mas venceu Takashi Sato em maio.

Dwayne Douglas Johnson, mais conhecido por seu apelido The Rock, é um ator, produtor e lutador aposentado de 51 anos de idade, nascido no dia 2 de maio de 1972, na cidade de Hayward, na Califórnia, Estados Unidos. Foi lutador do WWE de 1996 até 2019, começou sua carreira como ator em 1999. Já participou de grandes filmes como Jumanji 1 e 2, Adão Negro, Rampage, Velozes e Furiosos, entre muitos outros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!