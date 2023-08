Quem é a princesa da Espanha? Leonor começou serviço militar após affair com brasileiro

Leonor de Borbón Ortiz, princesa da Espanha, começou treinamento militar na última quinta-feira, 17

Leonor de Borbón Ortiz (17), princesa da Espanha, começou três anos de treinamento militar na última quinta-feira, 17. Antes do serviço, a herdeira do trono, que ocupa o primeiro lugar na linha da sucessão real, teria vivido affair com brasileiro. Saiba quem é a princesa da Espanha.

Filha mais velha do rei Felipe VI (55) e de Letícia Ortiz (50), antiga apresentadora de televisão, Leonor de Borbón Ortiz nasceu no dia 31 de outubro de 2005, em Madrid, na Espanha. Com uma irmã mais nova, Sofia (16), a princesa ocupa o primeiro lugar na linha de sucessão do trono espanhol.

Em junho deste ano, o relacionamento da princesa da Espanha com um brasileiro se tornou público. De acordo com a revista alemã Bunte, Leonor de Borbón Ortiz teria vivido um affair com um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel. Eles teriam se conhecido no colégio UWC Atlantic, no País de Gales, onde estudaram juntos.

"Gabriel é um pouco mais velho do que Leonor, tem 18 anos, enquanto a herdeira do trono espanhol só celebra essa idade em outubro. O rapaz é filho de uma ‘bem-sucedida’ publicitária brasileira e de um banqueiro que trabalha no Deutsche Bank, doutor em filosofia, formado numa universidade de elite dos Estados Unidos", informou a revista portuguesa Flash!.

