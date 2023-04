Quem é o vencedor do Mister Brasil? Nadador olímpico leva disputa e supera preconceito

Campeão do Mister Brasil, Henrique Martins conta, em entrevista à CARAS Brasil, os preparativos para etapa internacional

"O concurso de beleza vai muito além da estética, isso desconstruiu um paradigma de que era algo extremamente superficial e tóxico". A frase é do nadador olímpico Henrique Martins (31), vencedor do Mister Brasil CNB 2023 que desbancou outros 40 competidores no concurso. Finalista nos Jogos Olímpicos Rio 2016, ele também é formado em publicidade e envolvido em projetos sociais.

O Mister Brasil conta, em conversa com a CARAS Brasil, que mergulhou no universo dos concursos de beleza por causa da natação, esporte que começou a praticar aos 9 anos. Ele havia batido um recorde mundial em uma competição em João Pessoa quando a prefeitura de Campinas, sua cidade natal, entrou em contato para saber do interesse representar a cidade no campeonato estadual.

Martins diz que ao topar a oportunidade, "a chave competitiva de atleta ligou e eu fiquei mega focado". Foram meses de preparação para a etapa, e depois, mais um ano de estudo e análise para a competição federal. O atleta conta que contou com a ajuda de Carlos Franco, Mister Brasil CNB 2016. O modelo diz que pretende continuar no mundo dos concursos e eventos, mas também buscará novos desafios.

E ele assegura que a sede por novas experiências veio também pelo esporte. Ao falar sobre a tatuagem dos arcos olímpicos, ele relembra a final do revezamento 4 por 100 nas Olimpíadas e a oportunidade de nadar ao lado de Michael Phelps (37), que se aposentou naquele ano. "Essa tatuagem foi construída em muitos anos, e tudo valeu a pena."

Leia também:Ex-Mister Brasil diz sofrer preconceito por ser muito bonito

A prática esportiva também o fez conhecer sua namorada, Bianca Ewald. Os dois vivem um relacionamento de oito anos, e se apoiam em competições, tanto no esporte, quanto no mundo da beleza. Além disso, o Mister Brasil afirma que, após deixar de nadar profissionalmente, pôde se dedicar a outros esportes, como beach tênis, bicicleta e corrida e também projetos ao lado do irmão, Felipe.

Foto: Getty Images

PARCERIA DE ANOS, DA PISCINA ATÉ OS NEGÓCIOS

Martins conta que sempre foi muito próximo ao irmão, Felipe. O Mister Brasil começou a nadar ao lado do irmão, e, após se formar em publicidade, ele, que já atuou em agências de publicidade, abriu a GoMartins, uma empresa filha da UNICAMP, que trabalha, através da produção de conteúdo digital, o turismo e desenvolvendo projetos sociais com as comunidades locais.

"Quero dar um suporte para o meu irmão, no Instituto Saúde Sustentável", diz ele, sobre a ONG de seu irmão, que leva saúde para comunidades socialmente isoladas. "Na verdade, ele é o modelo da família. Viajou o mundo inteiro", completa ele sobre o irmão. Além disso, o atleta comenta que gosta de trabalhar com as redes sociais, mas que é preciso tomar cuidado com os comentários maldosos.

"É preciso filtrar o que é válido para a gente e o que não é. A rede social é uma fração da nossa vida", acrescenta. O Mister Brasil afirma que, apesar de ser bastante reservado quanto à vida pessoal, aprendeu a importância de cuidar da saúde mental --assunto que, para ele, deveria ser mais debatido na sociedade como um todo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Martins (@martins_hs)

Para o futuro, ele pretende continuar trabalhando no ramo de hotelaria, participando de competições no esporte e também estando mais presente em diversos eventos. A curto prazo, o próximo passo é a preparação para o Supra National, que acontece na Polônia. "Tenho pouco mais de três meses para me preparar. Analisamos o perfil do concurso, as provas e vamos lapidar o que já temos."

Martins ainda reflete sobre o concurso Mister Brasil e os demais concursos de beleza que buscam trazer pautas socialmente relevantes em suas provas e candidatos. "Antes de entrar nesse universo, eu não entendia. Muitas vezes a gente acaba tendo preconceito com concurso de beleza. Hoje, ele procura não só pessoas bonitas, mas cidadãos que tenham noção da realidade em que estão inseridas."