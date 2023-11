Quem é o suposto novo affair de Mel Maia? João Pereira é surfista e fã de Medina

Mel Maia causou burburinho nas redes sociais após interagir com jovem surfista português no Instagram

A atriz Mel Maia (19) voltou a ser destaque na mídia por conta de um detalhe envolvendo sua intimidade. Nesta terça-feira, 7, a famosa deu o que falar ao deixar um comentário sugestivo na foto de um surfista português. A atitude da gata acabou levantando suspeitas de um suposto affair.

A interação ousada aconteceu entre Mel e João Maria Pereira, um surfista super discreto. Ao ver a postagem do garoto, a global escreveu em inglês "meu". A carioca, que esteve em Portugal recentemente, fez o mesmo em outros registros do esportista.

Construindo uma carreira em Portugal, João Pereira se tornou conhecido em 2019 após vencer um campeonato sub-14. Com apenas 14 anos, ele já mostrava desenvoltura em cima da prancha, fruto de muitos treinamentos. "Cresci perto da praia. O meu pai tem uma escola de surf, foi um processo natural", disse ele ao site Surftotal.

Apesar de português, João tem como seus maiores ídolos esportistas brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, que, assim como eles, também já passaram verdadeiros perrengues para pegar a melhor onda.

Ainda durante bate-papo com o portal, ele relembrou um susto que enfrentou na breve carreira de atleta. “Em Uluwato [praia em Bali, na Indonésia], ao sair [em direção ao mar], a corrente e a ondulação me empurraram contra as pedras. Felizmente não me aconteceu nada”, contou.

Em tempo, Mel está solteira desde o fim do seu relacionamento com o MC Daniel, em agosto deste ano. Os dois chegaram a passar por uma crise e reataram o namoro, mas decidiram continuar na amizade.

Mas parece que não apenas Mel Maia fez a fila andar. Nas últimas semanas Daniel também acabou gerando comentários sobre sua intimidade. Isso porque o funkeiro tem sido visto com frequência com Yasmin Brunet, aumentando os rumores de affair.