Quem é o suposto namorado de Hariany Almeida? Cantor sertanejo é irmão de João Guilherme

Influenciadora, Hariany Almeida estaria namorando irmão de João Guilherme após fim de noivado

O nome da influenciadora Hariany Almeida se tornou assunto nesta semana após se intensificarem os rumores de que ela estaria namorando o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo e irmão de João Guilherme. Apesar de a assessoria do músico ter desmentido a relação, muitos ainda estão curiosos para saber quem é o affair da ex-BBB. Confira a seguir.

Matheus Vargas é filho de Leonardo com Liz Vargas, ex-integrante do extinto grupo Banana Split. O artista decidiu seguir os passos do pai e dos irmãos, Zé Felipe e João Guilherme, e traçar sua carreira no mundo das artes, sendo cantor . Foi em um de seus trabalhos, a canção Raparigueiro, que ele apareceu pela primeira vez com a influenciadora.

Hoje, o irmão de João Guilherme acumula mais de 590 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na página, ele costuma divulgar seu trabalho musical, como o lançamento do DVD Química Fod@#!, e também outras músicas e parcerias. O artista já cantou com o irmão, Zé Felipe, e outros nomes como Luiza Martins e a dupla João Bosco e Gabriel.

Além disso, ele também publica diversos momentos ao lado da mãe e de sua família. Além de fotos com João Guilherme e Zé Felipe, ele já mostrou registros com seus outros irmãos, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz e Monyque Isabella. Recentemente, ele participou do programa Caldeirão do Mion, na Globo, ao lado do irmão, de Naira Ávila e de Lucca Picon, ex-affair de Anitta.

Nesta quarta-feira, 18, no entanto, a empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do músico afirmou à CARAS Brasil que os dois estão apenas se conhecendo melhor e ainda não engataram em um relacionamento sério, contrariando a torcida dos fãs do cantor e da ex-participante do reality A Fazenda.

CONFIRA FOTOS DE MATHEUS VARGAS, IRMÃO DE JOÃO GUILHERME: