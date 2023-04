Quem é o suposto affair de Gustavo do BBB? Fazendeira, mulher já esteve em reality da Netflix

Gustavo, ex-participante do BBB, já desmentiu os boatos de que estaria se relacionando com Vanessa Carvalho

Apesar de já ter desmentido que estaria se envolvedo com outra mulher, os rumores sobre um suposto affair do ex-BBB Gustavo Benedetti bombaram nas redes sociais. Após o término com a jogadora de vôlei Key Alves, o fazendeiro teria se envolvido com Vanessa Carvalho, ex-participante do reality show Casamento às Cegas, da Netflix.

Vanessa se tornou conhecida na internet após participar da segunda temporada do reality de namoro da Netflix. Na edição, ela se envolveu com um dos participantes, porém, ao final da dinâmica do programa optou por não seguir com o companheiro. Desde então, ela tem trabalhado como influenciadora nas redes sociais.

Com mais de 460 mil seguidores, a mineira é formada em psicologia, especializada no atendimento de crianças, e agora trabalha como administradora de fazendas, "cuidando da papelada" como ela classifica em seus destaques do Instagram. Na internet, ela dedica seu tempo à produção de vídeos de humor, que já a renderam uma indicação a um prêmio.

Atualmente, Vanessa concorre na categoria de Melhor Influencer de Humor do ano de 2023 no prêmio iBest. No momento, ela não tem nenhum relacionamento sério assumido publicamente e costuma mostrar também sua rotina com amigos e com os trabalhos na fazenda. Através de suas redes, ela também negou que estaria conhecendo melhor Gustavo.

"Então, eu segui o Gustavo no início do BBB, pois tínhamos um administrador em comum. Não estou flertando com ninguém. Inclusive, sempre apoiei o casal GusKey e puxei mutirão para ambos", disse ela em seu perfil oficial, citando o nome da torcida do fazendo e da jogadora de vôlei na 23ª edição do Big Brother Brasil.

Uma publicação compartilhada por VANESSA CARVALHO🚀| CASAMENTO ÀS CEGAS 2 (@euvanessa.carvalho)

GUSTAVO E KEY ALVES SE PRONUNCIAM SOBRE O FIM DA RELAÇÃO PÓS-BBB

Nesta terça-feira, 4, Gustavo e Key Alves emitiram comunicados sobre o fim do namoro. "Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir, e lá na frente machucar”, disse Gustavo.

Key apareceu bastante moagoada e afirmou que a separação não foi amigável. "Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em dois meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados."

"Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei… Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha!", desabafou ela.

Ao concluir, Key se mostrou bem chateada com a situação e agradeceu aos fãs pelo carinho. Ela ainda desejou que Gustavo seja feliz. "É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o BBB, e aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida, e enquanto a ele, que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja... Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos Guskey, amo vocês", disse a ex-BBB na legenda.