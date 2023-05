Quem é o famoso que ameaçou Paulo Vieira? Artista já foi acusado por atriz da Globo

Famoso que ameaçou Paulo Vieira já foi acusado por atriz da Globo de situação desconfortável durante novela

Paulo Vieira (30) declarou no último domingo, 14, que já foi ameaçado por um participante da Dança dos Famosos ao não ter dado uma nota dez no programa. Após especulações, os internautas chegaram a conclusão de que o famoso seria Marcello Melo Jr (35), que participou da competição em 2021 e recebeu uma nota abaixo de dez. Essa, porém, não foi a primeira vez que o ator é acusado. Em 2020, a atriz Daniella Gondim compartilhou uma situação desconfortável que viveu ao lado do artista na novela Bom Sucesso, da Globo.

"'Você pode tirar o roupão, por favor, para passarmos a cena'?, falou educadamente a diretora e aí uma voz de uma das pessoas, que trabalhavam comigo, gritou de forma pejorativa, sexual: 'Tira'. Alguns riram e seguimos com a cena. Hoje, eu vi que essa pessoa acabou de ser pai. Que loucura! Pai de uma menina! Não quero entrar no mérito de 'não faça com as pessoas, o que elas possam fazer com vocês'. Mas, eu espero que as pessoas que cruzem o caminho profissional da sua filha sejam homens melhores que você!", declarou a atriz antes da polêmica de Marcello Melo Jr com Paulo Vieira .

Na época, Marcello Melo Jr tinha tido sua primeira filha, Maya. Sem deixar o comentário da atriz passar, o ator alfinetou a colega da Globo em suas redes sociais: "Estou muito feliz com a chegada da minha filha e com as mensagens de carinho das pessoas, mas como nem tudo são flores, sempre existem pessoas que acabam aproveitando de uma situação para se promoverem. Então, vamos aos fatos".

"Teve uma pessoa que citou o meu nome em um fato que aconteceu durante a gravação da novela. Eu não a conheço, nunca falei, porém, aconteceu mesmo a brincadeira do roupão, mas eu não falei com ela. Eu falei com a diretora. Tomei a liberdade de brincar porque era um ambiente profissional e caso ela tenha se ofendido, peços desculpas, mas acho que ela deveria ter se colocado na hora e não esperar tanto tempo para levantar uma bandeira por conta do nascimento da minha filha. Acho isso uma falta de respeito", acrescentou o famoso que teria ameaçado Paulo Vieira.

Leia também: Conheça Lisa Gomes: Repórter foi alvo de transfobia em entrevista com sertanejo

"Se um dia, caso isso aconteça com a minha filha, pode ter a certeza absoluta que ela terá educação suficiente para se colocar e colocar a pessoa no momento que aconteceu. Não vai esperar tanto tempo para tentar se promover ou querer difamar alguém em uma rede social", concluiu Marcello Melo Jr .

O ator também foi acusado pelos internautas de ser o participante da Dança dos Famosos que ameaçou Paulo Vieira depois de levar uma nota 9,9 na competição. A revelação da ameaça foi feita pelo então jurado, que compartilhou nas redes: "A última vez em que fui lá [na Dança dos Famosos], dei um 9,8 para um ator, que mandou um áudio para minha assessoria, no maior piti, dizendo que ia me pegar na saída do Projac".