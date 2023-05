Paulo Vieira é ameaçado por famoso após nota no Dança dos Famosos: "Eu juro"

Paulo Vieira é ameaçado por famoso que não concordou com nota no programa de Huck; entenda a confusão

Sempre divertido, o humorista Paulo Vieira fez uma revelação inesperada durante o Domingão apresentado por Luciano Huck neste domingo (14). Convidado participar do júri do Dança dos Famosos, ele disse que foi ameaçado por um ex-participante da competição.

Segundo o global, tudo aconteceu após ele dar uma nota 9,8 para um dos concorrentes. O caso aconteceu no passado, mas só agora ele decidiu expor o que aconteceu . No relato, o humorista disse que foi ameaçado e recebeu uma ligação mal-educada da assessoria do participante.

“A última vez que eu fui lá, dei um 9,8 pra um ator que mandou um áudio para minha assessoria no maior piti, dizendo que ia me pegar na saída do Projac”, detalhou ele. “Eu juro que esperei lá, mas ele não foi”, continuou.

Dessa vez, Paulo Vieira se preveniu contra a polêmica e decidiu dar notas 10 para todos os participantes do programa. Bem humorado, ele se preveniu dos comentários negativos, mas não deixou de protagonizar momentos divertidos.

ALFINETADA EM BELO

O convidado do júri artístico Paulo Vieira não poupou as palavras ao julgar Belo dançando no ritmo da semana, o Funk. Ele exaltou a falta de molejo do pagodeiro.

Após a apresentação do marido de Gracyanne Barbosa, o humorista fez uma analogia para dar sua nota ao cantor. "O Belo parece aqueles bonecos ruins que a gente compra no camelô, que a junta dele não faz [igual] a junta do boneco original. Que a junta dele vai só até aqui. Mas nisso, ele consegue dançar. É maravilhoso. Não tem como não amar", finalizou, amenizando o comentário. Apesar de praticamente chamá-lo de duro, ele deu 10 para a apresentação.

O artista terminou a etapa em primeiro lugar, com uma média 10 da plateia, somando 169,3 pontos. Na web, os internautas comentaram a fala do humorista do BBB. "Paulo Vieira foi luz dizendo a verdade sobre o Belo. Mais um que vai para a final por não dançar nada", disse uma. "Amar o Belo é uma coisa. Agora dizer que ele tá dançando é outra. Como você mesmo disse, ele enrola. No português claro, foi isso que foi dito e concordo. Não merecia ser classificado só por gostarem dele", opinou outra. "Belo parecendo uma geladeira todo duro e a plateia ovacionando", escreveu um terceiro.

NOTA 10!

