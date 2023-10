Quem é o cunhado de Fernanda Paes Leme? Conheça o irmão de seu noivo

Fernanda Paes Leme anunciou a primeira gravidez na última quinta-feira, 12

Fernanda Paes Leme (40) emocionou os fãs ao anunciar sua primeira gravidez com o noivo, Victor Sampaio —que muitos ainda não conheciam. O companheiro da apresentadora do Quem Pode, Pod tem um irmão, cunhado da atriz. Saiba quem é ele a seguir.

Cunhado de Fernanda Paes Leme , Pedro Andrade Sampaio trabalha com fotografia e possui um perfil aberto no Instagram, com cerca de 1.400 seguidores. Na rede social, ele compartilha momentos do dia a dia, registros de viagens e indicações de séries e filmes.

Ele já esteve em diversos países como México, Turquia, Espanha, França, Japão, Uruguai, Marrocos e Cuba. Em uma de suas publicações mais recentes, ele contou ter participado do Festival de Fotografia de Arles, na França.

"Foi inspiração pura pra continuar fotografando mas principalmente para voltar a expor, seja da forma que for. Ainda digerindo o que vi, principalmente os encontros", escreveu, na legenda da publicação feita em meados de julho.

O irmão de Victor é casado desde 2019 com Olivia Cury, arquiteta e design de interiores. A primeira publicação dos dois juntos é do ano de 2012, registro de um momento em que os dois estavam fazendo uma trilha pelo Rio de Janeiro.

Os dois são filhos de Carla Pedroza, sogra de Fernanda Paes Leme. A mãe de Victor e Pedro possui um perfil fechado no Instagram, e costuma comentar em algumas publicações dos filhos, porém é bastante discreta quanto à vida pessoal.

Fernanda Paes Leme anunciou a gravidez do primeiro filho na última quinta-feira, 12, através de uma publicação no Instagram. "Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha", começou a apresentadora, na legenda da publicação.

"Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva pra gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial."

CONFIRA FOTO DO NOIVO DE FERNANDA PAES LEME COM O IRMÃO: