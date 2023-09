Gioh Ewbank e Fernanda Paes Leme tiveram 'probleminha' antes de virarem amigas; relembre

Amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme demorou de acontecer por conta de ciúmes

Alvo de especulações sobre um possível rompimento na amizade, as atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme tiveram um "probleminha" de relacionamento no passado. Antes de se tornarem bem próximas, elas não se davam muito bem.

Muito antes das duas fazerem sucesso com o podcast Quem Pode, Pod, elas revelaram que tiveram dificuldade para construir uma amizade. Isso porque Giovanna tinha um certo ciúmes de Bruno Gagliasso com Fernanda.

Durante um vídeo publicado no Youtube, o qual Gioh aparece respondendo resposta de amigos famosos como Carolina Dieckmann e Paulo Gustavo, ela acabou sendo pressionada por Fernanda a explicar porque as duas demoraram para se tornarem amigas.

"Eu e a Fê tivemos um probleminha de relacionamento no início do meu namoro com o Bruno. É que eu tinha muito ciúme dela, e o Bruno e ela eram muito grudados. O Bruno é o melhor amigo dela, ela é a melhor amiga dele. Ela mandava nele, mandava na casa dele, mandava em tudo! Então me incomodava", revelou ela.

"Eu acho que meu amor por você começou a crescer no momento em que você entendeu o porquê das minhas inseguranças. Quando você se afastou, eu senti falta. E muito mais que isso: o Bruno sentiu muita falta tua. E, quando eu vi a falta que ele sentia de você, eu vi que era um momento que eu queria me aproximar de você e queria você por perto", completou.

No início do ano, o assunto voltou a ser discutido em um episódio do Quem Pode, Pod, o qual elas comentaram sobre competição feminina. Segundo Fernanda, o amigo ficava muito perdido quando as duas estavam no mesmo ambiente.

"Bruno era o próprio meme do John Travolta, perdido no meio de nós duas. Nosso reencontro veio naturalmente, sem empurrãozinho externo. Giovanna me convidou para ser madrinha do Bless (de 8 anos, seu segundo filho), e este foi o grande momento. Foi como me chamar para entrar de vez para a família dela, sabe? Com o "Quem pode, pod", a nossa relação se tornou ainda maior. Hoje, independentemente do Bruno, Giovanna é uma das minhas grandes amigas", destacou.