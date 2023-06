Quem é a namorada de Chloë Grace Moretz? Modelo vive romance com a atriz há cinco anos

Saiba quem é a namorada de Chloë Grace Moretz, com quem a atriz vive romance discreto há cinco anos

Chloë Grace Moretz (26) deu o que falar na web desde que sua namorada, a modelo Kate Harrison, fez uma publicação com fotos da participação na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova York, nos Estados Unidos, ao lado da amada. As duas vivem um romance discreto há cinco anos, mas alguns internautas desconheciam a sexualidade da atriz. Saiba quem é a namorada de Chloë Grace Moretz.

Filha do ator Gregory Harrison (70), Kate Harrison trabalha como modelo para diversas agências globais e conta com mais de 70 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela publicou uma série de fotos da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova York ao lado de amigos e Chloë Grace Moretz. "Marcha 'NYC Dyke' Que aventura incrível com pessoas incríveis", escreveu no post sobre o evento que compareceu junto com a namorada .

Conhecida por seus papéis em A Quinta Onda, Se Eu Ficar, A Invenção de Hugo Cabret e Carrie, a Estranha, Chloë Grace Moretz estaria vivendo um relacionamento com a modelo desde 2018, quando o casal foi avistado de mãos dadas em Malibu, na Califórnia. Antes do atual romance, a atriz já tinha namorado o ator Brooklyn Beckham (24) durante quatro anos.

