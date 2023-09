Quem é Matheus Vargas? Filho de Leonardo assumiu romance com ex-BBB

Quinto filho de Leonardo, Matheus Vargas tem investido na música assim como pai e irmãos

Matheus Vargas (25), filho do cantor Leonardo (60), tem ficado em alta nos últimos meses desde que iniciou seu affair com a ex-BBB Hariany Almeida (25). Nesta semana, os dois oficializaram o romance e revelaram alguns detalhes sobre como se conheceram.

"Eu convidei a Hari para fazer um clipezinho da minha música, que eu lancei com o Zé, e ela foi. Ela chegou desse jeito dela, maravilhosa, e eu não dei conta de focar muito no trabalho, mas depois deu certo, pedi direct, WhatsApp, demorou um pouco mais foi”, contou ele em entrevista ao Gshow.

A famosa confessou que os dois acabaram tendo a oportunidade de se conhecer melhor após ela exibir seu 'jeito atrapalhado' durante a gravação do clipe.

"Sabe o que fez ele gostar de mim? Quando eu fui fazer o trabalho com ele, na primeira cena que teve, eu levei um trupicão, quase caí no chão, passei a maior vergonha. Eu quase quebrei o pé”, disse ela entre risos.

MAS, AFINAL, QUEM É MATHEUS VARGAS?

O jovem cantor sertanejo é o quinto filho de Leonardo, fruto do relacionamento do artista com a ex-miss e integrante do grupo Banana Split, Liz Vargas. Ele é apenas 19 dias mais novo que seu irmão, o também cantor Zé Felipe.

Os poucos dias de diferente entre os irmãos acontece por conta de um caso extraconjugal de Leonardo, que já era casado com Poliana Rocha. Na época, eles se separaram e só reconciliaram o casamento em 2002.

Assim como seus pai e irmãos, Matheus também decidiu seguir carreira artística e investe na música sertaneja. Recentemente ele lançou a música Raparigueiro, o qual divide os vocais com o marido de Virginia Fonseca.

Apesar de vir de uma família muito conhecida, Matheus faz o tipo mais reservado e costuma usar suas redes sociais apenas para divulgar trabalhos. Em seu Instagram, o qual possui mais de 900 mil seguidores, ele tem mostrado um pouco de sua ligação com a música.