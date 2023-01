Quem é Lisa? Cantora compartilhou foto ao lado de Neymar e virou assunto na web

Artista chocou seus mais de 87 milhões de seguidores ao publicar uma foto ao lado de Neymar

Lalisa Manobal (25), mais conhecida como Lisa, virou assunto nas redes sociais após compartilhar uma foto ao lado de Neymar Jr. (30) nos Stories de seu Instagram. A cantora surpreendeu seus mais de 87 milhões de seguidores ao publicar o clique ao lado do atleta, e a foto fez com que seu nome ficasse no topo da lista dos assuntos mais comentados do Twitter. Mas quem é a artista?

Lisa é uma rapper, cantora, compositora e dançarina tailandesa. Ela nasceu em 27 de março de 1995, na cidade de Satuek District, na Tailândia com o nome de Pranpriya Manoban, que optou por mudar após visitar uma vidente. O novo nome significa "aquele que é louvado".

Seu caminho para o estrelato começou cedo, no ano de 2010. Na época, ela participou das audições para a empresa YG Entertainment que aconteceram na Tailândia, e ela se tornou a única concorrente do país a ser aceita na agência de talentos sul coreana. Como resultado, ela precisou deixar sua família e amigos para se mudar para a Coreia do Sul em 2011, para passar pelo processo de treinamento.

Ainda treinando, dois anos depois, em 2013, ela participou de um clipe de K-pop de Taeyang, integrante do grupo BIGBANG. Ela ficou no cargo por cerca de 5 anos, quando ficou ficou mundialmente conhecida ao se tornar uma das quatro integrantes do grupo de k-pop BLACKPINK. Ao lado dela, estão Jennie, Rosé e Jisoo.

Antes mesmo de ingressar na banda, ela e Jennie já haviam virado amigas. As duas eram da agência YG Entertainment e se tornaram próximas porque Lisa não dominava a língua corenana e Jennie era a única que falava inglês dentre os demais. Atualmente, Lisa consegue falar diversos idiomas: tailandês, inglês, japonês e o básico de chinês.

Em 2018, seu sucesso cresceu ainda mais. Ela participou de programas de variedades, como o reality show Real Men 300, que permitia que famosos vissem como é a rotina de um soldado das forças armadas na Coreia do Sul, e também virou mentora no programa Youth With You, para ajudar jovens talentosos a alcançarem o sucesos no mundo artístico.

Ela também criou seu próprio canal no YouTube, chamado Lilifilm Official, onde costuma publicar vlogs e vídeos de dança. Mais adiante, em 10 de setembro de 2021, ela lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Lalisa.

A artista viveu também diversas conquistas ao lado do grupo musical. Neste ano, o BLACKPINK foi anunciado como uma das três atrações principais do Coachella, festival de música que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, se tornando o primeiro artista de K-pop a se apresentar no posto mais importante do evento. O quarteto irá encerrar os shows dos dias 15 e 22 de abril, ambos ao sábado. Os cantores Bad Bunny e Frank Ocean serão as atrações principais de sexta-feira e domingo, respectivamente.

