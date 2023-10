Quem é a filha de Bill Gates que vive affair com neto de Paul McCartney?

Conheça mais sobre Phoebe Gates, a filha caçula de Bill Gates que vive affair com o neto de Paul McCartney

Um novo casal está agitando o mundo dos milionários internacionais! Isso porque a filha caçula de Bill Gates, Phoebe Gates, estaria vivendo um romance discreto com Arthur Donald, que é um dos netos de Paul McCartney.

Os dois fizeram uma viagem juntos para a França e compartilharam a foto nas redes sociais, o que agitou os rumores de que eles vivem um affair. “Paris em filme”, disse ela na legenda da foto com o rapaz. Por enquanto, os dois não confirmaram ou negaram os rumores de affair.

Aos 21 anos, Phoebe Gates é estudante de Stanford. Ela é a filha caçula de Bill Gates com Melissa Gates, que se separaram em 2021.

Ela é amiga de Stella McCartney, que é tia de Arthur e grande amiga de sua mãe, Melissa. Há pouco tempo, Phoebe contou que sempre foi próxima de Stella. “Mesmo quando eu era pequena, ela me mandava coisas e pequenos bilhetes e eu ficava muito animada. Sons profundamente conectadas”, disse ela.

Vale lembrar que pai dela, Bill Gates, é dono de uma fortuna de US$ 109 bilhões, cerca de R$ 553 bilhões.

Bill Gates também já foi alvo de rumores sobre sua vida pessoal

Em fevereiro de 2023, Bill Gates (67) foi alvo de rumores de que estaria vivendo um affair com Paula Hurd (60). Em uma entrevista com a People, uma fonte revelou que o co-fundador da Microsoft está em um relacionamento com Paula! Os dois foram fotografados juntos no Australian Open, no último mês, um do lado ao outro assistindo a final.

Há dois anos, Gates se separou de sua ex-mulher, Melind French Gates, após 27 anos de casados, e com quem teve duas filhas, Jennifer (26), Phoebe (20) e um filho, Rory, (23). O divórcio foi oficializado em agosto de 2021. A filha mais velha do casal está esperando seu primeiro filho com seu marido, Nayel Nassar.

Quando Gates e Melind estavam se separando, ele contou estar muito mal com a situação: "Eu tenho minhas razões e simplesmente não conseguia mais ficar em um casamento. A coisa estranha do COVID é que me deu a privacidade para eu fazer o que eu precisava fazer", explicou ele sobre como o isolamento fez ele mudar suas perspectivas em entrevista com a toFortune, após o divórcio. Já Paula foi casada com Mark Hurd, o CEO da compania de software, Oracle, até 2019, quando ele faleceu aos 62 anos. Os dois tiveram duas filhas, Kathryn e Kelly.

Poucos dias antes da nova revelação, a BBC perguntou à Gates se ele estava a procura de um novo amor, e o famoso respondeu: "Claro, eu não sou um robô". Seria essa uma nova história de amor? Segundo o que a fonte contou à People: "Todo mundo sabe que o Bill Gates e a Paula hurd estão namorando, mas ela ainda não conheceu os filhos dele".