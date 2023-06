Quem é a esposa de Stênio Garcia? Marilene Saade é 36 anos mais jovem que o ator

Marielene Saade e Stênio Garcia são casados desde 2009

Marilene Saade (55), esposa do ator Stênio Garcia (91), se tornou assunto nesta quarta-feira, 14, após a repercussão da harmonização facial feita pelo veterano. Em entrevista ao programa Fofocalizando, ela explicou o inchaço no rosto do marido, criticou a postura da "imprensa do mal" e sugeriu a demissão do colunista Leo Dias.

Nascida em Ipanema, no Rio de Janeiro, ela e Stênio Garcia são casados desde o ano de 2009 . Atualmente, ela trabalha como atriz, palestrante e influenciadora digital. Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa do artista acumula mais de 144 mil seguidores e costuma compartilhar momentos de sua rotina, além de alguns hobbies.

Apaixonada por arte, moda, beleza, yoga e saúde, ela também gerencia um perfil de desapegos na rede social, em que internautas podem comprar e vender itens de luxo seminovos. Com cerca de 546 mil seguidores, o perfil tem disponíveis para aquisição bolsas, sapatos e até mesmo outros acessórios, como bonés, por exemplo.

Mari Saade e Stênio Garcia se conheceram no ano de 1981, quando a atriz, ainda criança, fez uma participação na primeira versão da série Carga Pesada. O casal se reencontrou anos depois, em 1998, durante os bastidores da novela Torre de Babel. Com o fim do folhetim, eles engataram um namoro, mas só oficializaram o relacionamento anos depois, em 2009.

Em março de 2017, a artista se submeteu a uma cirurgia para retirada de um mioma em seu útero, após passar mal durante uma aula de ioga. Ela teve complicações durante o procedimento, foi internada no CTI e entrou em coma. Uma semana depois, ela acordou mas continuou internada em decorrência de uma crise nervosa. Mari Saade só teve alta três semanas depois.

ESPOSA DE STÊNIO GARCIA EXPLICA MOTIVO DA EXPLOSÃO AO VIVO

A esposa do ator Stênio Garcia, afirmou estar se recuperando após viver um drama nesta quarta-feira, 14. Ela passou mal durante a madrugada e sofreu um pico de pressão alta após os acontecimentos do programa Fofocalizando.

Em conversa com CARAS Brasil na manhã desta quinta-feira, 15, ela contou que está abalada com os acontecimentos recentes. "Eu fui agredida e depois de tudo que fizemos por eles eu recebo esse punhal no peito? Então minha reação foi exatamente igual ao que eles fizeram comigo", disse.

"Eu não falei matar e massacrar no sentido de matar. Depois no meu quarto e no meu lar esse Léo Dias me agride do nada, eu não estava falando dele porque não o conheço e só sei da fama dele", declarou. "[Falei] sim de Justiça porque é aí que a gente põe as pessoas no seu devido lugar."