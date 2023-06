Quem é a esposa de Casemiro? Casada há 8 anos, influenciadora defendeu marido em meio à confusão

Anna Mariana, esposa de Casemiro, quebrou o silêncio sobre boatos de traição e defendeu o craque do futebol

Casada há 8 anos com o jogador de futebol Casemiro, a influenciadora Anna Mariana se tornou assunto na noite deste domingo, 5, ao sair em defesa do marido após boatos de traição. Apesar da confusão em que o casal se envolveu, muitos internautas ainda não conhecem a esposa do craque da seleção brasileira.

Anna Mariana e Casemiro se casaram em 28 de junho de 2014 . Juntos, eles são pais de Sara, de 7 anos, e Caio, de apenas 2 aninhos. A esposa do craque foi sucesso na imprensa espanhola durante a contratação do atleta pelo time Manchester United, além de ter chamado atenção do mundo todo durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

A esposa de Casemiro nasceu em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, e se formou em administração pela Universidade Paulista (Unip). Apaixonada pela família, ela também é fascinada pelo mundo da maquiagem e da moda. Hoje, ela trabalha como influenciadora digital e já acumula mais de 470 mil seguidores em seu Instagram.

Em seu perfil oficial, ela costuma compartilhar registros de momentos ao lado dos filhos e do marido, além de viagens e visitas a pontos turísticos do mundo todo, equilibrando com publicações de sua vida profissional. Ela e Casemiro se conheceram no ano de 2011, enquanto o atleta ainda jogava no São Paulo, e, três anos depois, eles decidiram se casar.

No ano do casamento, o atleta estava jogando pelo Real Madrid, passagem que marcou sua carreira positivamente. Pelo clube, Casemiro conquistou cinco vezes o campeonato europeu Champions League, três Mundiais de Clubes e também levou a taça do Campeonato Espanhol em três oportunidades, além de ter sido destaque em outros torneios.

ENTENDA A POLÊMICA ENVOLVENDO CASEMIRO E SUA ESPOSA:

Na noite deste domingo, algumas mensagens supostamente escritas pelo craque do futebol Casemiro vazaram nas redes sociais e seriam indicativos de um caso extra-conjugal na relação dele e de Anna Mariana. Após a repercussão do caso na web, a influenciadora digital quebrou o silêncio e saiu em defesa do marido.

"Ai, cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", escreveu ela nas redes sociais. A crítica foi para o jornalista Leo Dias, que expôs a suposta traição. Segundo o colunista, a mulher com quem o atleta fala nas conversas esteve presente na vida dele entre agosto de 2016 e o fim de 2022.

Ainda de acordo com informações recebidas pelo colunista do portal Metrópoles, a mulher chegou a visitá-lo na Espanha e na Inglaterra e teria inclusive encontrado o craque em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cidade na qual ele e Anna Mariana nasceram.