Quem é Anttónia? Filha de Gloria Pires viralizou após exibir mansão da família

Filha de Gloria Pires, a cantora Anttónia já atuou em novelas de sucesso da Globo e também tem lançamentos musicais

Discreta nas redes sociais, a atriz Gloria Pires (60) viu seu nome se tornar destaque após sua filha, Anttónia (30), fruto do seu casamento com Orlando Morais (62), viralizar exibindo detalhes de sua mansão. A jovem provocou os mais diversos comentários dos internautas.

No vídeo em questão, Anttónia aparece fazendo um tour pelo imóvel gigante repleto de móveis luxuosos e esculturas de artistas brasileiros renomados. Ela também revelou que a casa conta com suítes de hóspedes que têm varanda e vista panorâmica para a natureza.

Mas apesar de ter bombado nas redes com um vídeo mostrando o visual da mansão da família, a moça tem alguns anos de carreira e até mesmo já interpretou papéis de destaques em novelas da TV Globo, como Guerra dos Sexos e Rock Story.

Em 2012, Anttónia, que já havia atuado em produções como Anjo Mau e As Brasileiras, foi escalada para estrelar o remake de Guerra dos Sexos. Na trama, ela deu vida a personagem Isadora Novaes. "É a realização de um dos meus sonhos", disse ela ao Gshow, ao falar de sua estreia em um papel regular em novelas.

A artista também fez cinema e atuou em filmes como Linda de Morrer, o qual contracena com sua própria mãe. Além do longa A Força de Um Sorriso, fazendo a personagem Carla Sarni.

Apesar da desenvoltura em cena, Attónia gosta mesmo é de cantar. A moça possui diversos lançamentos nas plataformas de música. Em 2015, ela lançou seu primeiro disco, intitulado Milagros. Desde então, ela tem se dividido entre atuar e cantar.

Neste ano, a carioca retomou de vez a carreira de cantora e aproveitou para mudar o nome Antonia Morais, para o artístico Anttónia. Em postagem no Instagram, ela fez questão de comunicar os fãs sobre as mudanças profissionais. Segundo Anttónia, a escolha de retirar o sobrenome dos pais e mudar a grafia de seu nome não é um desrespeito às suas raízes, mas, sim, uma decisão exclusivamente artística.

"Decidi começar um novo capítulo com a minha música e entendi que precisava ir além da minha essência, ir além da Antonia Morais, que genuinamente só queria criar e se expressar quase que de forma lunática através da música, que de certa forma fazia música só para si mesma, como se ninguém nunca fosse escutar", afirmou.

"Essa decisão foi tomada assim, pelo meu coração. Eu to muito feliz e tenho muitas coisas pra compartilhar com vocês. Nome artístico é apenas um símbolo, um selo, mas a nossa origem, quem somos e de onde viemos é eterno", concluiu.

Artista completa, Attónia não costuma assinar somente suas composições, mas também produção musical. Em 2022, ela lançou um álbum em homenagem aos 60 anos de seu pai. Chamado Ímpar 60, o projeto conta com regravações modernas de faixas de sucesso de Orlando Morais. No mês passado, a artista se jugou ao pai e as irmãs, Cleo e Ana Moraes, para o projeto Eu e Elas, o qual se apresentam em família.