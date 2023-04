Quem é André Lamoglia, ator de Elite que foi vista em clima de romance com Jade Picon

Ator André Lamoglia virou símbolo sexual por conta de série da Netflix, mas ficou famoso por produção da Disney

Durante a madrugada deste domingo, 9, a atriz Jade Picon(21) chamou a atenção dos internautas após um vídeo dela circular no qual ela aparece em clima de romance com o ator André Lamoglia (25), da série Elite, da Netflix, em uma festa na cidade do Rio de Janeiro.

Mesmo não sendo tão conhecido pelo público das novelas, André é uma das principais estrelas da série espanhola de muito sucesso produzida pela Netflix, na qual interpreta um casal gay com o ator Manu Rios, outro famoso que é extremamente desejado pelos espectadores da série.

Quem é André Lamoglia?

André Lamoglia, nascido na cidade do Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto de 1997, decidiu seguir sua carreira de ator inspirado em seu irmão mais velho, o ator Victor Lamoglia. Tendo cursado teatro, lançou um canal no YouTube ao lado de Marcelo Duque, mas deixou para trás, para seguir na carreira de ator.

Nos teatros, estreou na peça Cinderela, ao lado de José Wilker, e logo engrenou para a série Juacas, da Disney, na qual viveu Rafael Smor, deixando ele bastante conhecido. Além disso, esteve em produções como Segredo de Justiça e Detetives do Prédio Azul.

Porém, tudo mudou quando ele foi selecionado para viver Iván Carvalho em Elite, o filho brasileiro de um jogador de futebol português, fazendo com que André começasse a ser considerado como símbolo sexual. Isso porque a série tem cenas extremamente quentes, que acabaram conquistando o público. A série espanhola contará com a participação de Anitta na próxima temporada.

Por conta de sua atuação na série, André recebeu o troféu de Melhor Ator Jovem do ano no festival OFF Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, e foi indicado para o MTV Miaw. Ele mora nos Estados Unidos pra estudar, e vai para a Argentina a trabalho, para atuar na série Bia.