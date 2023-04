Jade Picon é vista em clima de romance com ator de série da Netflix

Atriz Jade Picon se diverte em evento e troca beijos com ator de Elite, da Netflix

Na madrugada deste domingo, 9, parece que a atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) está aos poucos voltando para o jogo do amor! Isso pois ela foi aproveitar a Festa Seu Vidal, na Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro, e surgiu acompanhada do ator André Lamoglia (25), da série Elite, da Netflix.

Os dois pombinhos foram flagrados em um clima de romance, com o rostinho colado um ao outro, sorrindo bastante e se divertindo na festa. Segundo fontes ouvidas pela revista Quem, a atriz de Travessia e o ator de Elite ainda foram vistos trocando carinhos e beijos durante o evento. No vídeo compartilhado pelo perfil de fofocas FOFOQUEI, no Twitter, é possível ver Jade e André em um clima de romance durante a festa. "Química? Temos! Jade Picon e o ator André Lamoglia da série 'Elite' ficando em uma festa no Rio de Janeiro", escreveram

QUÍMICA? TEMOS! Jade Picon e o ator André Lamoglia da série “Elite” ficando em uma festa no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/IQiZDCmIMB — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 9, 2023

Além dos dois, a festa contou com a presença de muitos outros famosos, atores e influenciadores, como as ex-BBBs Juliette Freire e Ana Clara Lima, a atriz Yasmin Brunet, o ator Victor Lamoglia, irmão de André, o ex-casal formado pelo modelo Jesus Luz e Carol Ramiro, e o influenciador Francisco Vitti, irmão de Rafael Vitti, além de muitos outros.

Jade Picon comemora elogios sobre sua atuação na novela Travessia

A flexibilidade não foi a única conquista de Jade Picon nesta semana! Pelo Instagram, a atriz comemorou os elogios que vem recebendo sobre sua atuação na novela 'Travessia', da Globo. Isso porque sua personagem 'Chiara' recebeu muitas críticas no decorrer da novela. A ex-BBB apareceu nos stories com prints dos comentários positivos: "É um milagre, os humilhados foram exaltados", brincou sobre a situação.