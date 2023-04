Quase topless, Hailey Baldwin Bieber usa sutiã feito de diamantes e ouro

Modelo Hailey Bieber, casada com Justin Bieber, usa peça cravejada de pedras preciosas em ensaio

A modelo e atriz Hailey Baldwin Bieber (26) deixou os internautas malucos ao posar praticamente topless para um ensaio de sua marca. Durante os cliques, a mulher do cantor canadense Justin Bieber optou por usar um sutiã feito de jóias da grife Jacquie Aichie. Avaliado em US$10,5 mil, o que equivale a R$54,4 mil, de acordo com a cotação atual, a peça da linha 50 Diamond Bra mal cobre seus seios, que foram protegidos por um maracujá.

O sutião bastante delicado tem um design de corrente, sendo um modelo de muitos oferecidos pela marca de luxo. Alguns outros famosos também já usaram joias semelhantes de Jacquie Aichie, como Vanessa Hudgens, Chrissy Teigen, Emily Ratajkowski e Rihanna.

Mesmo com um look para lá de caro para o ensaio de sua marca de produtos para a pele, alguns fãs acharam uma escolha equivocada um sutiã tão minúsculo para promover cosméticos. “Sou só eu ou esses anúncios de brilho labial estão ficando mais estranhos a cada momento”, disse um. “Alguém me explique como esta sessão de fotos retrata um produto labial? Esta sessão de fotos está gritando: TENTANDO DEMAIS”, disse outro.

Paz? Hailey Bieber agradece Selena Gomez por apoio após mensagens de ódio

Depois de brigas e trocas de farpas com Selena Gomez, Hailey acabou sofrendo muito ódio e ameaças de morte contra ela. A cantora, então, seguiu a esposa de Justin Bieber e pediu desculpas por tudo que vinha acontecendo. Nos stories, a loira agradeceu a cantora pelo apoio: "Quero agradecer a Selena por se manifestar, já que ela e eu temos discutido nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre mim e ela".

"As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial. Embora as mídias sociais sejam uma maneira incrível de se conectar e construir comunidade, momentos como esse só criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas", falou sobre a suposta rivalidade entre as duas, que são ex e atual do cantor canadense.

"As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de forma diferente do que se pretendia. Todos nós precisamos ser mais atenciosos sobre o que postamos e o que dizemos, incluindo eu mesma", afirmou. "No final, acredito que o amor sempre será maior do que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão”, concluiu.