Quase sem roupa, Giovanna Lancellotti posa debaixo de chuva e exibe decote comprometedor

Atriz Giovanna Lancellotti arranca elogios em ensaio usando somente botas e blazer vermelho

Nesta quarta-feira, 17, a atriz Giovanna Lancellotti (29) usou suas redes sociais para elevar a temperatura da web! Com alguns cliques de um ensaio debaixo de chuva, a famosa ostentou suas pernas torneadas usando apenas um blazer, que cobria o suficiente, e botas de couro.

“Mood da quarta-feira chuvosa”, escreveu a atriz, na publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de guarda-chuva. Os cliques arrancaram inúmeros elogios de seus seguidores.

Linda como sempre, a atriz compartilhou duas fotos nas quais aparece usando apenas um blazer vermelho, sem nada por baixo, deixando um decote quase comprometedor, mas cobrindo o suficiente, completando o look com botas de couro, sem nada na parte inferior do corpo, dando destaque para suas pernas torneadas.

“Diva”, escreveu a atriz e apresentadora Maisa Silva. “Que linda”, exaltou a apresentadora e modelo Mariana Goldfarb. “Maravilhosa”, exclamou a modelo Schynaider Moura. “Luxo”, “Mood gostosa”, “Meu Deus você tá muito ruiva”, “Gata”, “Deusa”, “Perfeita” e “Meu Deus que isso”, são apenas alguns dos outros comentários elogiando a atriz. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados e muito mais, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Giovanna Lancellotti.

Veja a publicação compartilhada pela atriz Giovanna Lancellotti na qual aparece usando apenas um blazer e botas, colocando suas pernas para jogo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)



Fotos de biquíni na piscina

Recentemente, Giovanna Lancellotti chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Ela mostrou um pouco de como está curtindo sua estadia na Califórnia, nos EUA, e impressionou ao surgir na piscina. Nos registros publicados pela famosa, apareceu deslumbrante aproveitando o dia de sol em grande estilo. Molhando apenas as pernas na água, ela roubou a cena ao posar de frente e de costas vestindo um biquíni azul. "No trânsito pra chegar no Coachella, a gente aproveita pra postar as fotos desse diazãooo (quase) carioca", contou sobre os clique que tirou antes de marcar presença no evento.