Quantos anos tem o filho de Sandy? Garotinho gosta de cantar igual aos pais

Mesmo vivendo longe dos holofotes, filho de Sandy já tem demonstrado seu lado artístico para os familiares

A cantora Sandy (40) nunca negou que não se interessava em expor detalhes do crescimento de seu filho na mídia. Desde o nascimento de Theo (8), a artista tem preservado a imagem do garotinho, fruto de seu relacionamento com o músico Lucas Lima (40).

Em participação no Quem Pode, Pod, ela voltou a falar sobre a opção de levar uma vida discreta e deixar o filho longe dos holofotes. Segundo a cantora, ela quer deixar o filho, que está com oito anos de idade, ter poder sobre suas decisões.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo, ela contou sobre conseguir dar a opção do menino viver livremente durante sua infância e ter contato minimamente com a mídia. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'", contou.

"É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, completou.

INTIMIDADE COM A MÚSICA

Vale destacar que, mesmo tendo sua imagem preservada, Theo já tem demonstrado interesse pela música, assim como parte de sua família. Em entrevista recente concedida ao jornalista Léo Dias, o cantor Xororó revelou que o neto já emprestou sua voz para uma música conhecida.

"O Theo canta, inclusive, vocês já devem ter ouvido a voz dele algumas e não sabiam que era ele. Ele canta em uma música - 'Única' –, e fará a abertura do nosso show que irá lançar em DVD no próximo 19. Além disso, a voz dele também está em uma música que fizemos na época das eleições, 'Nossa Voz', ele aparece no finalzinho da música", afirmou Xororó.

O vovô coruja contou que Theo é um menino muito ligado às artes e volta e meia tem apresentado seu lado artístico. "Ele adora atuar, gosta de escrever tirinhas, faz gibis, é difícil falar", completou.