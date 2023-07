Quanto custa a mansão do filho de Jorge Fernando? Imóvel conta com espaços luxuosos

Marcelo Barros, filho adotivo de Jorge Fernando, colocou à venda mansão herdada do pai

Marcelo Barros (52), filho adotivo de Jorge Fernando, colocou à venda a mansão que herdou após a morte do pai, em 2019. Segundo o portal Extra, o ator se mudou para o imóvel, que conta com espaços luxuosos e está localizado em uma ilha, após se despedir da carreira de ator em novelas. Saiba quanto custa a propriedade do filho de Jorge Fernando.

Com uma área de 2.400 m², a mansão do filho de Jorge Fernando fica na Ilha de Jaguanum, em Itacuruçá, no Rio de Janeiro, e foi colocada à venda por R$ 1,3 milhão, de acordo com informações do portal Extra. Além de ter vista panorâmica para o oceano, a propriedade conta com um deck próprio para embarcações e uma jacuzzi em sua parte externa.

Na parte interna da mansão de Marcelo Barros, é possível encontrar uma suíte, cinco quartos, cozinha, lareira e sala de estar e jantar, com pé direito alto. Para compor o restante da propriedade, o espaço ainda conta com churraqueira, canil, casa para caseiro e vegetação ao redor do imóvel.

Marcelo Barros aluga quartos da mansão por temporada, mas mora sozinho na propriedade, onde vive uma rotina de pesca e contato com a natureza. O último papel do ator, que, atualmente, tem 52 anos, foi na novela Guerra dos Sexos, de 1983, como o personagem Montanha.

Durante o programa Domingão, em 2011, o filho adotivo de Jorge Fernando falou sobre a relação com o pai: "Tinha 17 anos e fazia Capitães da Areia. No Recife, era quase impossível o sonho de ser ator. Ele é meu tutor, me trouxe para o Rio. Fui engajado na família dele, me deu direcionamento de vida, me deu amor de pai".