Marcelo Barros: quem é o filho adotivo que colocou mansão de Jorge Fernando à venda

Filho adotivo colocou mansão de Jorge Fernando à venda por R$ 1,3 milhão; veja a história

Foi revelado nesta quinta-feira, 27, que o ator Marcelo Barros colocou à venda a mansão deixada como herança pelo diretor Jorge Fernando (1955-2019). Quatro anos após a morte do artista, ele decidiu se desfazer do imóvel.

Marcelo Barros foi adotado pelo diretor Jorge Fernando e chegou a atuar em algumas novelas da Globo, a maior parte delas dirigida pelo pai. Entre as novelas que ele participou estão sucessos como Alma Gêmea (2005) e Chocolate com Pimenta (2003).

Ele está longe dos trabalhos desde Guerra dos Sexos, exibida em 2012. Hoje, o rapaz está com 52 anos e vive uma vida tranquila. Ele inclusive morava sozinho na propriedade que agora será colocada a venda por um valor milionário.

Em 2011, durante o Domingão, Marcelo Barros contou como foi adotado pelo diretor. "Tinha 17 anos e fazia Capitães da Areia. No Recife, era quase impossível o sonho de ser ator. Ele é meu tutor, me trouxe para o Rio. Fui engajado na família dele, me deu direcionamento de vida, me deu amor de pai", declarou na época.

Único herdeiro do diretor Jorge Fernando (1955-2019), o ator Marcelo Barros herdou a mansão que era propriedade do global em uma ilha no litoral do Rio de Janeiro. Só que agora, ele decidiu vender o imóvel luxuoso.

Mansão foi colocada à venda

Segundo informações do jornal 'Extra', a mansão foi colocada à venda por R$ 1,3 milhão. Ele fica na Ilha de Jaguanum, em Itacuruçá, na região de Mangaratiba. Ao todo, a mansão que tem vista para o mar, ocupa uma área gigantesca de mais de 2.400 m², e conta até com deck próprio para embarcações

Jorge Fernando morreu em 2019

O diretor Jorge Fernando morreu em outubro de 2019 após sofrer uma parada cardíaca, no hospital Copa Star, localizado no Rio de Janeiro. Ele tinha 64 anos, e foi vítima de um aneurisma, que acabou causando a parada cardíaca

Seu último trabalho na televisão foi como diretor artístico da novela Verão 90, que finalizou em julho deaquele ano, o primeiro trabalho após o AVC. Além do trabalho atrás das câmeras, ele também fez uma breve participação dando vida ao personagem Mendoncinha.