Qual é a idade de Andressa Urach? Modelo voltou a trabalhar recentemente

A modelo Andressa Urach deu o que falar nesta semana ao publicar um vídeo em seu perfil do Instagram sensualizando com o figurino de seu novo trabalho. Há algumas semanas, a ex-vice Miss Bumbum contou aos seguidores que decidiu voltar a trabalhar em uma boate de entretenimento adulto em São Paulo.

Hoje, Andressa Urach tem 35 anos e é mãe de dois filhos , Arthur e o pequeno Leon, que nasceu em fevereiro do ano passado. Em 17 de junho, ela comunicou aos internautas que passaria a trabalhar na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante à noite. A modelo já teve passagens pela casa de entretenimento adulto.

"Eu avisei que eu mesma contaria… Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá", escreveu ela, na legenda da publicação. Nos comentários, muitos internautas lamentaram a decisão de Andressa Urach e alguns até criticaram a postura da modelo e influenciadora.

Em dezembro de 2022, a modelo apareceu em um vídeo ao lado de sua mãe e comunicou aos fãs e seguidores que havia sido diagnosticada com transtorno bipolar. No registro, compartilhado em seu canal do YouTube, ela contou ter ficado bastante assustada com algumas informações que viu sobre o distúrbio mental e ainda revelou ter enfrentado crises.

RELEMBRE POLÊMICA ENVOLVENDO ANDRESSA URACH E SEU EX-MARIDO

A boate que Andressa Urach está trabalhando é a mesma em que ela trabalhou por um curto período de tempo no ano de 2021, quando anunciou a decisão de voltar à prostituição durante a gravidez de seu filho caçula, Leon, que hoje tem 1 ano. Na época, seu ex-marido, Thiago Lopes, chegou a chamar a polícia para retirar a modelo do local.

O anúncio feito em 2021 por Andressa Urach veio uma semana após ela anunciar a separação do pai de seu segundo filho. No dia da confusão, a modelo chegou a expor o ex-marido no momento em que ele chegou acompanhado da polícia na boate. Lopes também gravou vídeos da ex-mulher e compartilhou no Instagram. "Em casa. E bem pianinha", escreveu em uma das publicações.

Recentemente, Andressa Urach afirmou que havia remotado sua relação com Deus, e por isso, decidiu excluir sua plataforma de conteúdos adultos pagos. “Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, disse ela visivelmente emocionada.