Andressa Urach volta a trabalhar em boate; relembre confusão de seu último emprego

Em seu perfil oficial do Instagram, Andressa Urach anunciou que volta a trabalhar neste sábado, 17

A modelo Andressa Urach (35) pegou os fãs e seguidores de surpresa ao anunciar que voltará a trabalhar neste sábado, 17. Em seu perfil oficial do Instagram, ela comunicou aos internautas que a partir das 20h30 passará a trabalhar na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A vice miss-bumbum já teve passagens pela casa de entretenimento adulto.

"Eu avisei que eu mesma contaria… Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá", escreveu ela, na legenda da publicação. Nos comentários, muitos internautas lamentaram a decisão de Andressa Urach e alguns até criticaram a postura da modelo e influenciadora.

A boate é a mesma em que ela trabalhou por um curto período de tempo no ano de 2021, quando anunciou a decisão de voltar à prostituição durante a gravidez de seu filho caçula, Leon, que hoje tem 1 ano e 4 meses. Na época, seu ex-marido, Thiago Lopes, chegou a chamar a polícia para retirar a modelo do local.

Leia também:Após polêmicas, Andressa Urach volta a frequentar igreja evangélica

O anúncio feito em 2021 por Andressa Urach veio uma semana após ela anunciar a separação do pai de seu segundo filho. No dia da confusão, a modelo chegou a expor o ex-marido no momento em que ele chegou acompanhado da polícia na boate. Lopes também gravou vídeos da ex-mulher e compartilhou no Instagram. "Em casa. E bem pianinha", escreveu em uma das publicações.

Na última semana, Andressa Urach afirmou que havia remotado sua relação com Deus, e por isso, decidiu excluir sua plataforma de conteúdos adultos pagos. “Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, disse ela visivelmente emocionada.

"Me coloquem em suas orações para que eu consiga vencer a mim mesma, a minha carne [...] É abrir mão de um dinheiro que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz dores, traz culpa, acusação, peso. Uma vez que você conhece a palavra, viver fora da vontade de Deus é torturante", completou a modelo, em um vídeo compartilhado em seu canal do YouTube.