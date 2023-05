Quais as tendências da SPFW? Novidades vão de vestido de planta a chapéu com 'olho'

SPFW contou com a presença de famosos que vestiram novidades fashionistas

A SPFW, São Paulo Fashion Week, é conhecida por inaugurar muitas tendências para o mundo da moda. Em sua 55ª edição, a semana de desfiles, que começou em 22 de maio e deve se estender até o próximo domingo, 28, continua com a promessa de inovação e já trouxe várias novidades fashionistas, que vão de vestido de planta a chapéu com olho. Confira algumas das tendências da SPFW que os famosos vestiram.

Camila Queiroz (29), conhecida por seus diversos trabalhos na TV, marcou presença no evento de moda. A atriz desfilou na SPFW e inaugurou uma possível tendência nas passarelas do Brasil: um vestido de planta. Para o evento, ela usou um look que teve plantas cultivadas no tecido, e a musa até comentou sobre a sensação de usar a peça. "Não dá para abrir muito os braços para não matar as plantinhas", contou em entrevista à Quem.

Além da atriz, quem também vestiu uma novidade na SPFW foi Sabrina Sato (42). Para assistir aos desfiles, a apresentadora escolheu um conjunto estampado, chinelos de plataforma e um chapéu diferentão. A peça, que chamou a atenção do internautas, vem com aberturas na região dos olhos, completadas com óculos por cima do chapéu em uma nova tendência.

"Esse look aqui foi feito com a estampa da Havaianas. Eu e o Pedro Salles, a gente começou a pensar nesse look do São Paulo Fashion Week para vir nesse desfile maravilhoso do Gefferson (Vila Novas). A gente falou assim: 'Vamos criar alguma coisa que tenha a ver com o trabalho dele, que tenha a ver com o Brasil e que tenha a ver com a Havaianas, com esse clima, tudo que a gente gosta", contou Sabrina Sato aos jornalistas presentes no evento.

