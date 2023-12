Quais foram as palavras finais de Pedro Henrique? Cantor celebrou último show

Cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos após passar mal durante apresentação; ele comemorou com a equipe antes de último show

Na noite da última quinta-feira, 13, o mundo gospel foi abalado com a notícia da partida precoce do cantor Pedro Henrique. Segundo informações preliminares, o artista sofreu um infarto fulminante durante um show em Feira de Santana, na Bahia, e não resistiu. Antes da apresentação, ele dividiu publicações celebrando com sua equipe.

Em suas redes sociais, Pedro Henrique compartilhou vários detalhes da preparação para o show. Em um dos stories compartilhados em seu perfil no Instagram, o cantor gospel aparece sorridente ao lado da equipe comemorando mais uma apresentação logo após desembarcar no aeroporto de Salvador: “Chegamos”, ele legendou o boomerang.

Pedro Henrique comemorou com a equipe antes de último show - Reprodução/Instagram

Enquanto se dirigiam para o hotel, Pedro compartilhou um vídeo no qual ele e sua equipe aparecem se divertindo. Durante o trajeto, eles brincaram e deram risada com a divisão dos assentos. O cantor fez algumas piadas, pedindo em tom bem-humorado: "Sem briga, por favor. Ei, sem briga", ele se divertiu com uma falsa confusão entre os amigos.

Pedro Henrique se divertiu com a equipe antes de último show - Reprodução/Instagram

Em sua última postagem, o cantor registrou um momento de tranquilidade já no quarto do hotel, aproveitando a bela vista da cidade e do céu. Sem nenhuma legenda, a imagem acabou se tornando a despedida de Pedro Henrique. Pouco tempo depois, durante sua apresentação, o artista gospel foi vítima de um mal súbito e caiu no palco.

Última publicação de Pedro Henrique nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Em sua última publicação no feed, Pedro celebrou o lançamento de mais uma canção, que estava prevista para ser divulgada na noite desta quinta-feira, 14: "Muita expectativa pra esse lançamento! Amanhã, às 18:00 horas tem lançamento no canal do YouTube", disse o artista, que agradeceu sua equipe na legenda: "Projeto lindo"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Henrique (@pedrohenrique.oficial)

A informação foi confirmada pela assessoria do artista. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", disseram.

Na nota, eles também exaltam a fé do cantor: “As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!", eles prestaram condolências à família de Pedro Henrique, que deixa sua esposa e sua filha recém-nascida.

Vídeo mostra cantor gospel Pedro Henrique passando mal:

Durante a apresentação do cantor Pedro Henrique, alguns admiradores registravam o show em lives em suas redes sociais. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento exato em que o cantor gospel passou mal na noite da última quarta-feira, 13, quando se apresentava em Feira de Santana, na Bahia.

A transmissão ao vivo nas redes sociais acabou registro o momento em que o artista caiu no palco e recebeu assistência da equipe após passar mal. Embora tenha sido prontamente atendido, infelizmente, Pedro Henrique não resistiu. É importante ressaltar: as imagens contêm cenas fortes da triste partida do cantor gospel.