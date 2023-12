Pedro Henrique: quem é o cantor gospel que morreu aos 30 anos

Quem é o cantor gospel Pedro Henrique? Ele morreu de maneira precoce aos 30 anos e deixou uma filha de apenas um mês de vida

A morte gospel Pedro Henrique nesta quarta-feira, 13, deixou a música gospel de luto. Aos 30 anos, ele era considerado um dos nomes em ascensão no seguimento e era agenciado por uma gravadora do gênero.

Seguido por mais de 800 mil fãs nas redes sociais, ele lançaria nesta quinta-feira uma nova música de trabalho em uma plataforma de conteúdo. Só em dezembro, o artista faria doze shows em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Pedro Henrique era casado com a influenciadora Suilan Barreto. Os dois eram papais da pequena Zoe, que está com apenas um mês. Recentemente, ela comemorou dez anos ao lado do marido e publicou uma homenagem emocionante.

"Já faz 1 década comemorando ao seu lado e como é gratificante ver o que Deus fez, e ver a sua colheita até aqui! Minha oração hoje é de agradecimento a Deus por tudo que ele fez nesses 10 anos", escreveu ela.

Cantor teve infarto fulminante

Morreu na noite desta última quarta-feira (13) o cantor gospel Pedro Henrique. Com apenas 30 anos, ele estava em Feira de Santana, na Bahia, quando sofreu um mal súbito. Segundo as primeiras informações, ele foi vítima de um infarto fulminante.

A informação foi confirmada pela assessoria do artista. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", começou o comunicado.

Na nota, eles também exaltam a fé do cantor. "Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando “A Cruz era pra mim”… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!", declaram.

