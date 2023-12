Imagens fortes: vídeo mostra cantor gospel Pedro Henrique passando mal

Vídeo mostra cantor gospel Pedro Henrique passando mal no palco de um show realizado na Bahia; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que o cantor gospel Pedro Henrique passou mal na noite desta quarta-feira, 13, quando se apresentava em Feira de Santana, na Bahia.

A apresentação era exibida pelas redes sociais, o que deixou registrado a gravação do exato momento em que o artista é socorrido pela produção. Atenção: as imagens são fortes.

Pedro Henrique faleceu aos 30 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", começou o comunicado.

Pedro Henriquedeixa a esposa e uma filha, Zoe. "À Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram", encerra a nota.

Veja:

Quem foi o cantor Pedro Henrique?

Seguido por mais de 800 mil fãs nas redes sociais, ele lançaria nesta quinta-feira uma nova música de trabalho em uma plataforma de conteúdo. Só em dezembro, o artista faria doze shows em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Pedro Henrique era casado com a influenciadora Suilan Barreto. Os dois eram papais da pequena Zoe, que está com apenas um mês. Recentemente, ela comemorou dez anos ao lado do marido e publicou uma homenagem emocionante.

"Já faz 1 década comemorando ao seu lado e como é gratificante ver o que Deus fez, e ver a sua colheita até aqui! Minha oração hoje é de agradecimento a Deus por tudo que ele fez nesses 10 anos", escreveu ela.