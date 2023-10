Quais famosos estiveram no casamento de Ronaldo e Celina Locks? Confira

Ronaldo e Celina Locks chamaram a atenção da web com cerimônia luxuosa de casamento na última semana

RonaldoNazário (47) e Celina Locks (32) chamaram a atenção da web com cerimônia luxuosa de casamento na última semana. Com três dias de programação em Ibiza, na Espanha, a celebração da união do casal contou com a preseça de convidados famosos. Confira quais celebridades estiveram no casamento de Ronaldo e Celina Locks.

Sabrina Sato (42) foi uma das convidadas para o casamento de Ronaldo e Celina Locks, e compartilhou registros dos bastidores da cerimônia pelas redes sociais. Além da artista, outros atores e apresentadores que estiveram na celebração foram Bruno Gagliasso (41), Giovanna Ewbank (37), Fernanda Paes Leme (40), João Guilherme Silva (19), filho de Fausto Silva (73), Rafa Brites (36) e seu marido, Felipe Andreoli (43).

Além do apresentador do Globo Esporte, o mundo esportivo também marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks com nomes como Galvão Bueno (73), que estava acompanhado de sua esposa Desirée Soares, o ex-jogador Júlio Baptista (42) e Kaká (41), que também esteve acompanhado da companheira Carolina Batista Leite.

No mesmo ramo de moda que Celina Locks, as modelos Alessandra Ambrosio (42), Fernanda Motta (42), Ana Beatriz Barros (41), Schynaider Moura (35) e Bianca Brandolini (36) foram outras convidadas que desembarcaram em Ibiza para comemorar a união dos famosos.

Nas redes sociais, as celebridades ainda comentaram as fotos do casamento de Ronaldo e Celina Locks. “Lindos demais. Parabéns e viva aos noivos”, declarou Fernanda Motta. “Foi tão lindo. Viva o amor de vocês”, escreveu Enzo Celulari (26), que também marcou presença na cerimônia. “Lindos. Queria muito ter conseguido ir! Que seja o início de uma história de muito amor, cumplicidade, respeito e admiração. Deus abençoe”, disse Camila Queiroz (30), que não esteve presente na celebração em Ibiza.