Público repercute presente de Filipe Ret à namorada: ‘Vai dar um carro para o filho dele?’

Público das redes sociais questiona presente de Filipe Ret para a namorada e relembra fala do cantor para o filho

O Dia dos Namorados está rendendo para Filipe Ret. O cantor presenteou a namoradaAgatha Sá com um luxuoso carro avaliado em mais de R$ 150 mil, causando polêmica nas redes sociais. Isso porque recentemente, Filipe realizou postagens em seu Instagram, mostrando como educava financeiramente o filho, Theo, de seis anos, fruto de seu relacionamento com Anna Estrela.

Nos vídeos publicados nos Stories do cantor, no Instagram, Filipe dava a quantia de R$ 300 para o filho gastar no shopping, com o intuito de educar a criança. Na ocasião, Theo desejava comprar um brinquedo no valor de R$ 500 e Filipe não cedeu: “Chorou muito, se frustrou, mas no fim gastou o que podia (mesmo vendo que papai tinha mais dinheiro no bolso). Mas rico sou eu, não ele", disse o cantor.

Após presentear a namorada com carro de luxo, o público da rede social X/Twitter relembrou a história de Filipe com o filho e comparou os preços dos presentes: “Filipe Ret deu um carrão pra namorada, e só me veio na cabeça o stories dele com o filho... Ele dando 300 reais pro filho dizendo que rico é ele e não o filho (faltava dinheiro pro brinquedo que a criança queria muito). Dinheiro dele é só pra ele e pra gostosona dele. QUE NOJO.” escreve uma internauta.

Já outra internauta publicou: “’ain, 300 reais eh suficiente pra uma criança’, suficiente p criança pobre, Filipe Ret tem condições de dar mt mais que isso pro filho dele, até pq a criança tem direito de viver o mesmo padrão de vida q o genitor.”

“300 reais eu gasto em presentes pros meus sobrinhos, Filipe Ret com rios de dinheiro da isso pro filho dele é um absurdo sim!!! “ escreveu outra internauta.

E outra questionou: “Filipe Ret vai dar um carro pro filho dele?”

Apesar da repercusão, o cantor ainda não se pronunciou sobre o assunto.