Filipe Ret gasta valor alto em presente de luxo para namorada; saiba quanto

Nesta quarta-feira, 12, Agatha Sá usou as redes sociais para compartilhar detalhes do presente luxuoso que ganhou do namorado, o cantor Filipe Ret

Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora digital Agatha Sá usou as redes sociais para compartilhar detalhes do presente que ganhou do namorado, o cantor Filipe Ret. No Dia dos Namorados, ela foi surpreendida com um carro avaliado em mais de R$ 150 mil e não escondeu a surpresa: "Tá doido!"

"Eu tive que colocar um look a altura do meu presente de dia dos namorados. Como é que retribui isso, gente? Sim, eu ganhei um carro! Tenho uma coisa para dizer para vocês: Eu tô na pista, cuidado", falou ela. Em seguida, ela contou que já deu uma volta com o automóvel.

E ela completou dizendo: "Ele é lindo, sério. Com certeza ele (Ret) pensou com muito carinho no meu carro porque ele tem tudo que eu gosto. Olha só a cara dele", disse. "Parece que vai sair um mafioso italiano de dentro dele. Quem diz que vai sair eu. Muito perfeito em tudo. Esqueça, mamãe tá na pista", brincou.

Trata-se de um Fiat Fastback Abarth. O SUV atinge 100 km/h em apenas 7,6 segundos, tem um motor turbo de 185 cavalos e 270 NM de torque. Na cor preto vulcano, tem seis marchas, volante esportivo de couro e um sistema multimídia com carregador de indução. Com todos os acessórios disponíveis, o preço deste automóvel pode chegar a R$ 171.690,29. As informações são do portal GShow.

Clipe só para ela

Além do carro luxuoso, Agatha foi homenageada com um videoclipe exclusivo. Postado no YouTube do rapper ao meio-dia desta quarta-feira, o vídeo conta com várias cenas do casal. A música Nós Combina, uma parceria entre Filipe, Vulgo FK e Mãolee, foi lançada este ano. O clipe de três minutos também mostra imagens da influenciadora recebendo o carro de Ret.