Priscilla abre o jogo sobre relação entre religião e nova fase: 'Fui me libertando’

Ex-cantora gospel, Priscilla fala sobre fé e revela se abandonou religião durante transformações radicais em sua aparência e carreira

Desde que iniciou uma nova fase em sua carreira, Priscilla tem enfrentado questionamentos sobre sua fé. A ex-cantora gospel, que adotou um visual alternativo para se lançar no meio pop, decidiu falar abertamente sobre esse tema. Apesar de ter se distanciado da religião, a artista revelou que segue firme em sua jornada espiritual.

Em entrevista ao Jornal O Globo, a cantora abriu o coração sobre a questão religiosa: “Minha fé continua no centro da minha vida, sendo a base da minha caminhada. Mesmo que visualmente eu tenha mudado muito, tenha tido ideias e conceitos atualizados, continuo crendo em Jesus”, iniciou Priscilla.

A artista reforçou que acredita que suas transformações recentes não afetam sua conexão espiritual: “Consciente de que a minha fé não me impede de viver, de pintar um cabelo, de vestir uma roupa, de fazer uma música”, disse a cantora, que pintou os cabelos de vermelho, descoloriu as sobrancelhas e adotou um estilo dramático.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@_apriscilla_)

Priscilla ainda revelou sua relação com a religião atualmente: “Tenho paz fazendo o que estou fazendo, não há conflito entre mim e minha fé. Hoje ela é autônoma, não dependo de um pastor me explicando quem é Jesus ou me doutrinando, fui me libertando do fundamentalismo religioso, impedindo que as pessoas instrumentalizassem a minha fé”, explicou.

Por fim, a cantora contou que a mudança drástica em seu direcionamento artístico tem a ver com um sonho da infância: "Quando eu tinha uns 8 anos me perguntaram como é que eu queria ser conhecida quando eu tivesse uns 25/30 anos e a minha resposta foi: 'eu quero ser conhecida como a Priscilla que canta'”, ela relatou.

“Então, emocionalmente tem um sentido para mim no sentido que eu só quero realizar o meu sonho de criança que é fazer música", Priscilla finalizou a declaração sobre as mudanças em sua trajetória profissional. Vale lembrar que além de atualizar seu estilo, a cantora abandonou seu sobrenome e se jogou em um novo gênero musical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@_apriscilla_)

Yudi Tamashiro manda recado sincero após mudanças de Priscilla:

Desde a época em que Priscilla e Yudi Tamashiro se destacaram como apresentadores do programa infantil 'Bom Dia & Cia' no SBT, eles cultivam uma amizade. Por essa razão, o influenciador cristão demonstrou seu apoio à ex-cantora gospel, que passou por mudanças significativas em seu visual e direção artística recentemente.

Através do feed do Instagram, Yudi resgatou um clique antigo ao lado da amiga nos bastidores do programa infantil do SBT. Na legenda, ele fez questão de desmentir a existência de um atrito, além de abrir seu coração em um recado direto: “Priscilla saiba que como antes continuo admirando você e respeitando suas decisões”, disse em um trecho; leia a declaração na íntegra.