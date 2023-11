Yudi Tamashiro manda recado sincero após mudanças de Priscilla: ‘Oro por você’

Ex-apresentadores do ‘Bom dia & Cia’, Yudi Tamashiro abre o coração e dá opinião sincera sobre nova fase na carreira de Priscilla

O ex-apresentador do programa 'Bom Dia & Cia', Yudi Tamashiro usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 13, para mandar um recado sincero para sua antiga colega de trabalho, Priscilla. O influenciador cristão prestou seu apoio a ex-cantora gospel, que recentemente passou por mudanças drásticas em seu visual e direcionamento artístico.

Através do feed do Instagram, Yudi resgatou um clique antigo ao lado da amiga nos bastidores do programa infantil do SBT. Na legenda, ele fez questão de desmentir a existência de um atrito: “E aí gente, primeiramente: eu não dei nenhuma entrevista a essas páginas de fofoca, e portanto não falei nada do que está na matéria”, iniciou.

O influenciador ainda negou ter chamado a cantora de 'desviada': "Algum jornalista simplesmente distorceu minhas falas de uma antiga entrevista e trouxe isso tudo ao público sem nenhum fundamento", esclarece Yudi, que vem sendo cobrado por seu público cristão para se posicionar sobre as recentes mudanças da amiga em suas redes sociais.

Na sequência, o ex-apresentador aproveitou para abrir seu coração em um recado direto: “Priscilla saiba que como antes continuo admirando você e respeitando suas decisões. Amo você e oro por você como oro pela minha família!”, Yudi prestou seu apoio a amiga, que colocou um ponto final em sua carreira gospel para se dedicar ao pop.

“Mesmo que estejam tentando forçar uma tensão que não existe, eu creio que Deus nos chamou para sermos pacificadores", o apresentador concluiu sua declaração com algumas passagens bíblicas sobre paz: “Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus”, diz um dos trechos destacados por Yudi.

O que aconteceu com Priscilla?

Vale lembrar que Priscilla Alcântara ganhou notoriedade ainda na infância como apresentadora do programa infantil 'Bom Dia & Companhia' no SBT. Após o fim do programa, a artista fez sucesso com os jovens ao se lançar na carreira gospel, mas acabou mudando o direcionamento artístico para se tornar uma cantora Pop.

Na semana passada, a artista ganhou destaque ao passar por uma transformação marcante em sua aparência. A ex-cantora gospel, que optou por abandonar o sobrenome e agora utiliza apenas o nome Priscilla, dividiu opiniões entre seus seguidores ao adotar um visual alternativo, simbolizando assim uma nova fase em sua carreira.

Além da mudança física, a cantora lançou um funk ao lado do grupo Bonde do Tigrão, e aproveitou o sucesso da canção para agradecer o apoio de seus fãs em meio às recentes mudanças: "É muito gratificante ter a oportunidade de mostrar para as pessoas a artista que sou, que quero ser e que tenho para ser agora. Estou muito feliz”, Priscilla celebrou.