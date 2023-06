Priscila Ubba se prepara para série Reis e revela projeto com Reginaldo Faria: "Privilégio"

Em entrevista à CARAS, Priscila Ubba revelou como tem sido fazer diversos projetos em família e atuar com Reginaldo Faria

Escalada para a nona temporada de Reis, a atriz Priscila Ubba (34) está cheia de ansiedade para iniciar as gravações da produção da Record TV. Com agenda cheia, a preparação para a nova personagem tem acontecido enquanto ela finaliza um projeto ao lado de seu sogro, o ator Reginaldo Faria (83), a quem ela diz ser um "privilégio" trabalhar junto.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu um pouco da intimidade e revelou suas expectativas para entrar em Reis. Com visual novo, Priscila, que cortou o cabelo curtinho para viver a personagem Nebset, disse que já tem amado as primeiras mudanças.

"De imediato eu pensei que a gente iria raspar o cabelo, porque os egípcios não tinham pelos por conta da época. Mas como a personagem está muito à frente do tempo dela, eles decidiram esse corte. Eu amei, já me olho no espelho e não vejo a Priscila aqui ", contou.

A artista, que também esteve em outras produções bíblicas da Record, aproveitou para exaltar o projeto diferenciado, que agora abraça a linguagem da série, se distanciando das novelas. "A Record ganhou muito com essa nova metodologia, os capítulos estão muito certeiros, não existe mais barriga" , disse.

"Aconteceu agora a estreia da sétima temporada e está muito bem filmado. Eu me surpreendi, e isso é tão bom. Se você mostrar a série para alguém e não falar que é da Record, você realmente pode achar que é internacional. Porque está muito bem dirigida, muito bem filmada, a fotografia está impecável. E para gente é um primor, dá mais gás para estar alí", afirmou.

TRABALHO EM FAMÍLIA

A estreia de Priscila Ubba em Reis será realizada ao lado de Marcelo Farias, seu cunhado. A atriz afirmou que está animada para desenvolver mais um trabalho ao lado do irmão de seu esposo, Candé Faria: "Vai ser um prazer, porque estamos com vários projetos juntos, tem outros dois filmes que estamos filmando também".

"Eu admiro muito o trabalho do Marcelo, ele é um grande ator. Até brinquei com ele, que agora a gente está em tudo, estamos gravando, filme, série e novela", completou.

Priscila tem vindo de uma série de trabalhos, que ainda estão em processo de finalização, com a participação da família Faria. Nos últimos anos ela gravou dois projetos especiais, no qual um deles também atua ao lado de Reginaldo Faria. Ela disse que produzir ao lado dos familiares é um verdadeiro privilégio.

"Eu sou de uma realidade totalmente diferente da que eu vivo hoje. Eu não tenho nenhum artista na minha família e eu acabei me casando com meu marido, que tem uma família de artistas. Só tem diretor, ator, então é como se eu tivesse em meu habitat natural e isso para mim é um privilégio", disse.

Ela aproveitou para fazer elogios ao sogro, que é reconhecido como um dos grandes artistas da televisão brasileira. " Reginaldo é gigante. Para mim, além de sogro, a quem eu considero como se fosse um segundo pai, porque é um ser humano ímpar, de um coração gigante . Eu aprendo muito com ele, com meu cunhado e meu marido. Costumo falar que eu sou sortuda de poder unir tudo isso: amor, família e trabalho", declarou.